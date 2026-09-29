Русия задушава Турция: Могат да се освободят от С-400 само с наше одобрение

Руският външен министър Сергей Лавров остави отворена възможността турските системи за противовъздушна отбрана С-400, закупени от Русия през 2017 г., да бъдат прехвърлени на друга „приятелска държава“, тъй като Анкара се опитва да се освободи от системите, предаде гръцкото издание Kathimerini. На въпрос дали Москва може да приеме прехвърлянето на С-400, които Турция притежава, Лавров отговори: „Можем да разгледаме всяко предложение. В момента няма да коментирам, но тези стъпки могат да бъдат предприети само с наше одобрение“.

Условията на Кремъл

Той каза, че страната получател трябва да бъде отговорна и приятелски настроена към Русия, за да не бъдат по-късно системите предадени на друга държава. „Не обмисляме никакъв вариант“, каза той. „Ще дойде искане и тогава ще разберем какво искат да направят нашите турски колеги.“

Видимо раздразнен, Лавров заключи: „Може би и на тях няма да им бъдат дадени самолетите!“, очевидно визирайки изтребителите F-35, които Анкара иска да купи от Съединените щати.

Отговорът на Турция

Попитан за коментарите на Лавров, турският външен министър Хакан Фидан заяви: „Кой каза, че не разговаряме? Разговорите ни продължават. Контактите и разговорите ни с всички продължават. Когато приключат, разбира се, ще информираме обществеността".

В турските медии се множат сценарии за продажба или трансфер на С-400 на Обединените арабски емирства. Фидан посети ОАЕ за разговори с емира на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Защо на Турция й е важно да се отърве от С-400

По време на неотдавнашното посещение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в САЩ, американски представители, включително посланик Том Барак, заявиха, че въпросът със С-400 е от решаващо значение за разглеждането на завръщането на Турция към програмата F-35, тъй като разпоредби CAATSA и NDAA. ОЩЕ: Турция предлага помощ на Русия и Украйна за прекратяване на боевете в Черно море