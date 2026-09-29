Глас от високите етажи на Ман Сити шокира с прогноза за сагата със 115-те обвинения

Манчестър Сити е готов да води битката с Висшата лига още години, след като делото за финансовите нарушения навлезе в нова фаза. Изпълнителният директор на клуба Феран Сориано е заявил пред ръководители на други европейски клубове, че процесът далеч не е приключил и може да продължи още дълго. Това се случва на фона на информациите, че независимият трибунал е приел за доказани почти всички от 115-те обвинения срещу английския шампион.

Сити не отстъпва - ще води битка с Висшата лига още дълги години

Сориано е говорил по темата по време на заседание на борда на European Football Clubs в Копенхаген, като според информацията е посочил, че клубът има намерение да продължи да защитава позицията си. Манчестър Сити от години отрича нарушенията и очаква процесът да премине през обжалване. Sky Sports потвърждава, че процедурата се движи към апелативния етап.

Още: Човекът, който промени футбола, без нито веднъж да е стъпвал на терена

През последните дни редица медии съобщиха, че независимият трибунал е признал за доказани 114 от 115-те обвинения. Тъй като производството остава конфиденциално и официалното решение не е публикувано, Висшата лига не потвърждава публично тези данни. Именно затова към момента няма и окончателно определена санкция за Сити.

Делото започна официално през февруари 2023 г., когато Висшата лига повдигна 115 обвинения, свързани с финансовото отчитане, правилата за финансов феърплей и сътрудничеството на клуба с разследването. Изслушванията пред независима комисия продължиха от септември до декември 2024 г., а процедурата се проточи заради огромния обем доказателства.

Председателят на Сити Халдун Ал Мубарак вече заяви, че увереността на клуба да докаже невинността си остава непроменена. Ако информацията за решението бъде потвърдена официално, Сити ще има възможност да обжалва, което означава, че сагата действително може да продължи още години. Каква ще бъде евентуалната санкция, все още не е решено.

Още: Ясно е при кои отбори могат да отидат трофеите на Манчестър Сити при подобно наказание