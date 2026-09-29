Новата цена на войната в Украйна: Кой - колко. Видни Z-канали: Руската армия при Лиман отстъпва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Санкциите и експулсирането на дипломати работят, обаче трябва да видим какво още да направим. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (де факто европейският външен министър) Кая Калас. И тя визираше с тези думи "продължаващите упорити саботажи" в Европа, зад които стои Путинова Русия:

EU's Kaja Kallas:



Russia’s sustained acts of sabotage, arson and airspace violations persist.



On the EU side, sanctions against perpetrators and the expulsion of Russian diplomats bite. But we need to look into what more we can do. pic.twitter.com/rvCbHSQEss — Clash Report (@clashreport) September 28, 2026

Думите на Калас обаче поставят въпроса и колко прави ЕС, за да може Украйна да победи Путин и заплахата от неговия мироглед да бъде елиминирана в по-дългосрочен план от просто някое примирие, при което той (или негови наследници) ще трупат пак резерви и ще чакат удобен момент за нова атака и нова война. Калас говори как има сериозно увеличение на парите за отбрана в Европа, но все има и сериозни пробойни що се отнася до тази сфера и подготовката на Стария континент да се защитава, като уточни, че специално за Украйна основна тема на вчерашния Съвет по външните работи (на европейските външни министри и на тези на отбраната) е била как да се осигурят повече ракети-прехващачи и същевременно резервите в Европа да не пострадат. Нови ангажименти (за доставка на ракети-прехващачи) не са поети, уточни Калас:

EU countries should provide Ukraine with Patriot interceptor missiles from their existing stocks, Kaja Kallas said ahead of a meeting of EU defense ministers. She said member states could transfer available interceptors now and replenish their inventories later. #Ukraine pic.twitter.com/i4cRISOUtQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026

Самата Калас подчерта, че много държави извън Европа твърдят, че говорят с Русия (да спре войната в Украйна) и че ще има резултат. Само че "тези разговори всъщност показват, че Русия не се интересува от мир – иначе не се отнасяш към своя партньор в разговорите по този начин", каза Кая Калас. Пример от вчера как Русия опъва струните на ескалацията за сблъсък не с Украйна, а с Европа – поредната руска атака с дронове на вече знаков граничен пункт между Украйна и Полша – ОЩЕ:

EU's Kaja Kallas:



There are many countries outside Europe who say that, you know, talk to the Russians and then there will be a result.



But these talks show that Russia really is not interested in peace at all.



Otherwise you don’t treat your negotiation partner, or the… pic.twitter.com/ymdmSQlpNQ — Clash Report (@clashreport) September 28, 2026

Тази нощ обаче украински дронове са ударили граничен пункт между Русия и Беларус - изглежда като отговор за Ягодин, пункта между Украйна и Полша:

Относно перспективите за мир или поне примирие, украинският министър на селското стопанство Тарас Висоцки коментира пред Bloomberg, че има много малък шанс за примирие в Черно море, а алтернативните маршрути за износ на украински зърнени култури (пшеница, слънчоглед и т.н.) поемат само около 45% от това, което може да се изнесе при нормални обстоятелства.

"Имаме нови данни за разполагане на севернокорейски войници в Русия. Към момента там има над 8000 севернокорейски войници, а отделно тече подготовка да дойдат още 10 000", каза в традиционното си вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че в замяна на тези войници Русия дава на Северна Корея военни технологии, например за производство на дронове. Освен това, украинското министерство на отбраната е изчислило, че разходите за войната ще достигнат 175 милиарда долара през 2027 година, в сравнение със 155 милиарда долара през 2026 година. Това съобщи първият зам.-министър на финансите на Украйна Роман Ермоличев. Проектобюджетът за 2027 година в момента предвижда около 100 милиарда долара. За недостига от приблизително 70 милиарда долара, Украйна очаква помощ от международни партньори и механизми, включително чрез инициативата „Рамщайн“ (осигуряване на оръжия главно чрез двустранни споразумения между Украйна и страни-членки на НАТО) и PURL (програма за закупуване с европейски пари на американски оръжия за Украйна) – ОЩЕ: Путин увеличи броя на руската армия с още 15 500 военнослужещи

Zelensky:



We also have new data on the deployment of North Korean troops to Russia. There are currently more than 8,000 North Korean troops on Russian territory.



In addition, preparations are underway to deploy another 10,000 troops – they are being selected for training and… pic.twitter.com/PD0BdAgp7P — Clash Report (@clashreport) September 28, 2026

Същевременно, Reuters съобщи на база официални руски правителствени документи, че Русия планира да похарчи над 202 млрд. долара (17,1 трилиона рубли) за военни разходи през 2027 година, след като руската сметка за войната на Путин в Украйна досега вече наближава 900 млрд. долара. Числото е заложено в тригодишната бюджетна рамка, която руското правителство ще внесе на 1 октомври в Думата (долната камара на руския парламент) за разглеждане. Общо за периода 2027 – 2029 година са предвидени 50 трилиона рубли. За увеличение на приходите се чакат постъпления от нови данъци – върху минния сектор например, откъдето трябва да дойдат поне 200 млн. рубли годишно. Обаче през тази година (2026) приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет ще са 7,6 трилиона рубли, а се очакваше в началото на годината да са 8,9 трилиона рубли. През 2026 година Русия трябва да похарчи 12,1 трилиона рубли за военно дело, обаче дали са толкова или повече е секретна информация. Именно заради войната, бюджетният дефицит в Русия за 2026 година се очаква да е поне 3,2%, а прогнозата в началото на годината беше за двойно по-малко – 1,6%. Руските бюджетни разходи през 2026 година ще станат поне 48,6 трилиона рубли, което е с над 13% от предвиденото и е 20,9% от руския БВП, сочат данните. И още – вземането на заеми от руската държава се увеличава с 26% през 2026 година, до 5 трилиона рубли, като 459 млрд. рубли ще бъдат извадени от Руския сребърен фонд, за да се платят някои дългове. Догодина (2027 година) вземането на заеми от държавата ще скочи до 7,7 трилиона рубли. През 2027 година руският държавен дълг ще стане 21,7% от БВП спрямо 19,9% през 2026 година, което е над границата от 20%, установена в Русия като "безопасна" - това пак е прогноза на руското финансово министерство.

Страданията от войната – хора, а не числа

Не искам да се гледа романтично на упоритостта на украинците да отстояват себе си – този призив отправи украинката Юлия, инструктор по йога. Тя разказа в кратко видео как животът в Киев в последните 7-8 дни е постоянен кошмар – сирени за въздушна тревога, взривове и експлозии по цял ден и цяла нощ. „Това не е нормално. Хората не трябва да живеят в условия като тези. Този героизъм си има цена. Киев се превръща в град на фронта, където е не просто трудно да живееш, а е трудно да дишаш“, заключва Юлия. Тази нощ Руската федерация е изстреляла 1 свръхзвукова ракета "Циркон" (или противокорабна „Оникс“, „Циркон“ също е такава), 2 балистични ракети „Искандер-М“/С-400 и 152 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 82 от дроновете са били с реактивни двигатели. Всички ракети са свалени, както и 106 от дроновете, но на 24 места в цяла Украйна има удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи, казват украинските ВВС.

💔 “I don’t want to romanticize Ukrainians’ resilience”: woman describes what it is like to live under constant strikes in Kyiv



Kyiv yoga instructor Yulia recorded a video after a powerful explosion near her home. She says the capital has now been under constant aerial attacks… https://t.co/K7YRSEI1rb pic.twitter.com/0vt8Jh56Lu — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2026

На този фон, бившият кмет на Херсон (2002 – 2012 година) Владимир Салдо, който сега е основен предател в полза на Путинова Русия и назначен от нея "губернатор" на Херсонска област, обясни във видеообръщение, че нямало да има задължителна евакуация на град Олешки, където има отчайваща хуманитарна криза и истински глад. Защо – според Салдо, който искал, напуснал, а нямало да бъде справедливо всички да бъдат изкарани от там, защото имало такива, които искали да си живеят там. Според украинското издание "Слідство.Інфо", в Олешки са разположени руски войници от 126-та бригада на Руския черноморски флот и 331-ви гвардейски парашутно-десантен полк. Към май 2025 година командир на бригадата е полковник Олег Александров. Войници от неговата бригада се оплакваха от недостиг на техника и проблеми с извеждането на ранени или притиснати от украинците свои другари, като искаха цялостна проверка и одит на личния състав на командването на поделението. А за 331-ви полк украинската медия напомня следното: войници от тази част са екзекутирали украински войници през 2014 година, когато те тръгнаха да се изтеглят по уж договорен безопасен коридор от Иловайск. Командир сега е Олег Морозов, на 40 години, с позивна Холод – това твърди в Телеграм Сергей Ситников, губернатор на Костромска област в Русия – ОЩЕ: Залп от ракети и дронове по Киев: Русия стреля по украинския парламент? 14 убити след взрив в Русия (ВИДЕО)

Russian-appointed official Volodymyr Saldo says occupation authorities do not plan a mandatory evacuation from Oleshky, arguing it would be unfair to residents who want to remain and claiming people can leave without restrictions. Ukraine says roads around the occupied city are… pic.twitter.com/dame2bZ5rM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026

Друг пример как руснаците евакуират цивилни – от района на Купянск. Цивилните биват вкарвани в тръба на газопровод, а си личи, че са предимно по-възрастни и нетолкова подвижни хора. Тече разследване в Украйна дали това е принудителна "евакуация":

Ukraine’s Khartiia Corps says its reconnaissance drones recorded Russian troops removing civilians from the Kupyansk community on September 27 and forcing them into the Shebelinka-Ostrogozhsk gas pipeline. The group included children, elderly people and a person on crutches.… pic.twitter.com/imIipKlOXd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 139 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 28 септември е имало 213 бойни сблъсъка спрямо 229 на 27 септември. Руснаците са хвърлили 253 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 24 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2415 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 500 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9883 FPV дрона, което е с около 1040 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

30 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб в Покровското направление, където руснаците се целят в Добропиля, най-западната точка на първата защитна линия на украинския крепостен пояс Славянск-Краматорск. Още 22 руски пехотни атаки са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Това са двата участъка на фронта с най-интензивни боеве. Още 11 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление. Интересното е, че в Славянското направление, което е между Константиновка и Лиман, е имало само 2 руски пехотни атаки.

За това направление нов анализ публикува украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец. Той посочва, че руснаците сега се мъчат да напреднат фронтално към Славянск по направленията от Северск и от Бахмут т.е. от двете страни на път Е-40. Машовец заключва – няма нов руски напредък, има украински контраатаки, които значително са забавили Трета общовойскова руска армия. Специално за Рай-Олександровка като отправна точка към Славянската ТЕЦ Машовец сочи, че селото не е под руски контрол и има руски войници в североизточните му покрайнини. Точно в това село постоянно има промяна на баланса на силите. Като руски успех украинският анализатор отчита напредък на щурмови групи в източната част на Николаевка и между Стародубовка и Пискуновка. Николаевка в по-голямата си част обаче е под украински контрол и това пречи на руснаците да опитат да атакуват Славянската ТЕЦ. Машовец добавя, че очевидно украинците са осъществили редица контраатаки в района на Ореховатка и Рай-Олександровка, с което са изтикали напреднали руски войници от канала „Северски Донец – Донбас“. А за Е-40, откъдето се стига до Краматорск, Машовец дава оценка, че има нула руски напредък през последната седмица. Той казва, че най-предните руски позиции са на 10-12 километра източно от Славянск и 9-10 километра източно от Краматорск. Но докато украинските части държат линията Николаевка – Орехуватка и Славянската ТЕЦ, достигане на руската армия фронтално от изток на запад до Славянск и Краматорск не може да има, смята украинският военен експерт. Той добавя, че операция "Вивалди", която облекчи много защитата на Лиман, също косвено помага, защото няма флангова подкрепа за Трета общовойскова руска армия. По думите на Машовец, сега украинците контраатакуват и югоизточно от Лиман, в горския масив между Ямпол и Лиман, и ако 25-та общовойскова руска армия почне да се оттегля от там, Трета общовойскова армия ще трябва да отдели сили (вероятно всичките си оперативни резерви) да пази 11 километра участък и то по права линия от Крива лука до Дроновка, по река Северски Донец, защото иначе ще е изложена на флангови украински контраатаки. Това значи още по-малко ресурси за настъпателни операции към Славянск и Краматорск.

Rai-Oleksandrivka may be the first tactically important settlement that the AFU successfully retook before DS managed to repaint it.



Half a year on the calmest front on paper, yet the most territorially dynamic one. https://t.co/jhjIIu3yry pic.twitter.com/f29ReB9VQy — Vitaly (@M0nstas) September 27, 2026

За Лиманското направление Z-каналът "Рибар", на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, признава директно, че ситуацията за 20-та и 25-та общовойскова руска армия се е влошила значително. 20-та армия в момента отстъпва при река Жребец, североизточно от Лиман, а 25-та действа на южния фланг на града. "Между селата Нови Мир и Новомихайливка врагът активно придвижва бронирани машини и разполага малки групи в района на Новомихайливка. Врагът настъпва към река Жеребец и позициите западно от нея, от които украинските сили се опитват да изтласкат руските части. Врагът е увеличил огневата мощ и е засилил атаките срещу логистиката далеч зад фронтовата линия. Ситуацията в самия район на Лиман също е сложна. Руските сили контролират Заречно, но врагът вече го приближава, и се държат в горите край Ямпол и южните покрайнини на Лиман. Именно тези позиции позволяват подстъпите към града да бъдат относително сигурни засега. Ситуацията там обаче е тежка. Дори с многото дървета за прикрития, руските войници са принудени да отстъпват през река Жеребец, включително край Ямпол. В Ямпол украинските части в момента се опитват да пробият от страната на Озерно и Диброва (т.е. от юг)", пише в обзора на руския военнопропаганден телеграм канал.

"Колегите" на "Рибар" от "Два майора" също не пестят тревогата си: "Настоящата (руска) цел не е да напредваме към Лиман, а стабилизиране на фронта и задържане на останалите позиции западно от реката (река Жребец). Това остава един от най-проблемните участъци на фронта". Отделно, "Два майора" говори дори за по-лоша ситуация от "Рибар": "Според доклади на терен, украински части навлизат в Заречно от няколко посоки, продължават тежките боеве за Ямпол, а руският плацдарм западно от Жеребец се е свил. По-на юг врагът контраатакува и близо до Рай-Олександровка".

This is correct way to frame the grouppic.twitter.com/r8VyM8sakH — Vitaly (@M0nstas) September 28, 2026

Украински системи за защита на бронирани машини са прехванали между 60% и 80% от дроновете с FPV управление по време на тестове, твърди бившият главнокомандващ на украинската армия генерал Олександър Сирски. Системите са предназначени автоматично да откриват дронове и да ги унищожават или отклоняват преди да нанесат удар. Украинските разработчици работят и върху нови антидрон системи с изкуствен интелект, за да защитят по-добре танковете и бронетранспортьорите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Според "Украинска правда", новият главнокомандващ на ВСУ генерал Михайло Драпатий е започнал преглед на офицерите от украинския генщаб. До 2 октомври трябва да има доклад с имената на офицери и генерали, които нямат практически боен опит от 2022 година насам. Източникът на "Украинска правда" от генщаба, който е съобщил информацията на медията, подчерта, че това не означава автоматично уволнение. Някои могат да бъдат изпратени в полеви части, докато офицери с настоящ боен опит могат да бъдат избрани за длъжности в генщаба.

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