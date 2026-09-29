Пуснаха под домашен арест лидера на ДПС в Бургас

Окръжният съд в Бургас промени мярката за неотклонение на областния лидер на ДПС в града Христо Широков и го постави под домашен арест. Той е освободен от ареста заради влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция, съобщи БНТ.

Широков ще бъде наблюдаван с електронна гривна, докато е под домашен арест. Решението на съда е свързано с медицинското му състояние след операцията.

Обвинения за участие в престъпна група

Христо Широков е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която прокуратурата твърди, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Още: МВР-министърът видя прокурори да минават от "правилната страна": Пример с дело около ДПС в Бургас

Според обвинението групата е била създадена с користна цел и за извършване на различни престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. Прокуратурата твърди още, че в организацията са участвали и длъжностни лица.

С промяната на мярката Широков ще продължи да бъде под съдебен контрол, но вече няма да се намира в ареста.