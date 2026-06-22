Украйна удари завод за електроника във Воронеж, подпомагащ руските ракети. Ракетна тревога в Москва (ВИДЕО)

Украинските сили поразиха завода за полупроводници във Воронеж на 22 юни. Първоначалните данни са за ракетна атака, като вероятно е използвано далекобойното британско оръжие Storm Shadow. Кадри, които се разпространяват в социалните мрежи, показват гъст облак дим, издигащ се от съоръжението. Обектът произвежда транзисторни матрици, използвани в крилатите руски ракети Х-101, ракетите „Искандер-К“ и системите за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“.

Looks like a serious missile strike has happened in the city of Voronezh, Russia. Huge plumes of smoke rise in the city. #Russia https://t.co/qbt9p1HD8H pic.twitter.com/qRLzpYk9Kv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2026

Воронежкият полупроводников завод е известен като един от основните руски доставчици на микроелектроника, свързани с производството на военна, аерокосмическа и отбранителна електроника.

Voronezh’s VZPP-S semiconductor plant was attacked. The facility produces transistor matrices used in Kh-101 cruise missiles, Iskander-K missiles and Pantsir-S1 systems. VZPP-S is known as key Russian microelectronics suppliers tied to military, aerospace and defense electronics… https://t.co/0yXbctNwnZ pic.twitter.com/ZGuYRjnnws — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2026

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Първоначалната информация сочи, че обектът е поразен на две отделни места и в момента гори.

More footage from Voronezh. The VZPP-S semiconductor plant was hit on at least two separate places and is now burning. #Russia pic.twitter.com/woZGUWtSSY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2026

Close-up from Voronezh after a Ukrainian missile strike on the VZPP-S semiconductor plant. #Russia pic.twitter.com/kLPjCVx4nn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 22, 2026

Местните власти признаха за ракетна атака и за повреди, но без да споменават завода

"Уважаеми жители на Воронеж! Внимание, в региона е обявена ракетна заплаха! Системите за предупреждение са в действие", обяви губернаторът Александър Гусев в Telegram в 11:40 ч. Той призова да се потърси убежище.

Час по-късно Гусев написа, че ракетната заплаха в региона е отменена. "Дежурните сили за противовъздушна отбрана са засекли и унищожили няколко високоскоростни въздушни цели в небето над Воронеж. Към момента е известно за трима ранени, включително един човек в тежко състояние", добави той.

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Губернаторът не назова какво точно е поразено, но от думите му стана ясно, че има ракетно попадение в ключов обект: "Производствените съоръжения на едно предприятие във Воронеж са повредени. Освен това са повредени фасадите и прозорците на няколко жилищни сгради, както и няколко превозни средства. Информацията за последствията се уточнява. Службите за спешна помощ работят на място".

Какво още знаем за завода?

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA потвърди чрез геолокализация на кадри, че АО „Завод за полупроводникови устройства във Воронеж – Сглобяване“ (АО „ВЗПП-С“) е поразен. Това е руска компания в областта на микроелектрониката, специализирана в разработването и производството на дискретни полупроводникови устройства, интегрални схеми и силови модули.

Местни жители съобщиха и за атака срещу „ВЗПП-Микрон“ - компания в областта на електрониката и микроелектрониката, която произвежда полупроводникови устройства и интегрални схеми. Тя е част от групата „Елемент“, свързана с „Ростех“ и „АФК Система“.

Медии в Русия и канали в Telegram твърдят, че три крилати ракети Storm Shadow са били свалени във Воронежска област. Местните медии съобщават, че има напълно непроходим и блокиран район - Ленински проспект.

Ракетна заплаха и в Москва

Същевременно руските канали за мониторинг излъчиха ракетни предупреждения за Удмуртия, Татарстан и Чувашия, обхващащи Ижевск, Воткинск, Казан, Елабуга, Нижнекамск, Набережни Челни, Алметьевск, Бугулма, Чебоксари и Новочебоксарск.

По-късно в Москва и околностите също беше обявена ракетна тревога, като жителите бяха призовани незабавно да се укрият. Властите предупредиха също така за възможни прекъсвания на интернет връзката по време на тревогата.

Това съобщение идва след мощната вълна от украински дронове, насочени към руската столица тази сутрин. Кметът Сергей Собянин съобщи за 84 свалени безпилотни апарата през нощта и в ранните часове на днешния ден: Масирана украинска атака с дронове парализира въздушния трафик в Москва.

Тревогата беше вдигната само 16 минути по-късно. През това време мониторингови канали не засякоха нито един самолет в небето над столицата.

✈️ There’s not a single aircraft in the skies over Moscow



The reason is a missile alert that was declared across the Moscow region and lifted just 16 minutes later.



It looks like authorities were testing how quickly residents would react to the sirens. After all, one day it may… pic.twitter.com/hdbz6Cqlg7 — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026