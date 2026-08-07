Кабинетът "Радев":

Макаби продава двама от лидерите си точно преди реванша с ЦСКА?

07 август 2026, 11:20 часа 1084 прочитания 0 коментара

На фона на загубата с 0:3 от ЦСКА в първата среща от третия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига Европа, отборът на Макаби Тел Авив е в разговори за изходящ трансфер на крилото Елио Варела, съобщава sport5.co.il. Той обаче е само един от подготвените за продажба, от когото се очакват и най-много приходи.

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Изданието твърди, че цената на футболиста леко е започнала да пада и в момента Макаби Тел Авив е готов да приеме предложение за 4,5 милиона евро за 24-годишния национал на Кабо Верде, който вкара гол за сензацията на Световното първенство. Роденият в Португалия продукт на Витория Сетубал дойде миналата година в Тел Авив за 1,1 милиона от Гент, а „жълто-сините“ имат да получават 80 % от сумата при следващ трансфер, ако се стигне до такъв. До момента няма споменати отбори, които да са се явили с предложения, но изданието твърди, че интересът е сериозен.

ЦСКА

Варела започна като титуляр вчера срещу ЦСКА, но беше крайно незабележим при поражението с 0:3.

Но това няма да е единственият изходящ трансфер на отбора, воден от Кени Милър, в близките дни. В клуба водят разговори с италианските Монца и Лече за нидерландския бранител Тайрис Асанте, който се появи след почивката, но също като повечето футболисти на Макаби Тел Авив демонстрира слабо представяне. Също така положението е идентично и с голямата звезда на тима Рой Ревиво, също очакващ напускане, като той дори не игра в Батуми в четвъртък вечерта. Много е вероятно, ако преговорите влязат в решаваща фаза, то Макаби Тел Авив да извади от състава за реванша в София и Варела, и Асанте, както това се случи вече и с Ревиво.

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Лига Европа ЦСКА Макаби Тел Авив
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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