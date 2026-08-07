Птица опита да пътува гратис със самолет в Солун: Ето къде се скри

Повече от 150 пътници останаха блокирани на летище „Македония“ в Солун в четвъртък вечерта след като полет до Германия беше отменен, тъй като в един от двигателите на самолета е била открита птица. За "нередовния пътник" съобщава гръцкото издание Kathimerini. Полетът е трябвало да излети рано в четвъртък вечерта, но пътниците са чакали няколко часа, преди да бъдат информирани от авиокомпанията, че услугата не може да се изпълнява от съображения за безопасност.

Процедурите за безопасност бяха неизбежни

Инцидентът задейства стандартни процедури за безопасност, като авиокомпанията предприе необходимите стъпки за отстраняване на птицата и извършване на техническа проверка на самолета. Пътниците бяха информирани, че полетът им ще излети в петък.

Нямаше допълнителна информация за инцидента веднага, пише още гръцкото издание.

Припомняме, че през юли инцидент по време на полет от Солун за Меминген за малко да коства живота на пътник. 61-годишен сръбски гражданин за малко да бъде завлечен извън самолета, след като прозореца, до който седял, се счупил.

Инцидентът станал около 10 минути след излитане, когато изведнъж прозорецът се счупил. Предполага се, че парче от един от двигателите се е откъснало и се е ударило в люка. ОЩЕ: Кошмар на борда: Счупен прозорец за малко да коства живота на пасажер в самолет (ВИДЕО)