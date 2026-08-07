"Не си мийте колите - водата няма да стигне": Призив в Румъния на фона на пресъхналия Дунав

Водоснабдителната компания в румънския окръг Бузъу апелира към жителите на общините, разположени в долината Сланик да използват водата разумно. Призивът идва на фона на ниското ниво на реката в района Сланик, но и на фона на пресъхването на река Дунав, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Според оператора, питейната вода трябва да се използва само за лична консумация и битови цели.

Водоснабдителната компания Бузъу призовава всички потребители в местностите Сапока, Чернатещ, Бечени, Винтила Вода и Мънзалещ да използват водата отговорно.

„Апелираме за отговорно използване на питейната вода в долината Сланик. В контекста на много високи температури и високо потребление на вода през този период", се казва в съобщението.

Водоснабдителната компания Бузъу напомня на потребителите, че водата, доставяна през обществената система, е предназначена предимно за консумация, лична хигиена и основни домакински дейности.

"Не си мийте колите"

„Препоръчваме на абонатите да избягват използването на вода за поливане на градини, тревни площи и зелени площи, да не използват вода за пълнене на басейни и водоеми, да избягват миене на превозни средства, дворове и алеи с вода от обществената мрежа, да проверяват вътрешните инсталации, за да идентифицират бързо загубите и да ги отстранят, да използват водата умерено и да избягват разхищение", се казва още в съобщението на ВиК оператора. ОЩЕ: Десетки плавателни съдове изчакват в българския участък на река Дунав заради ниското ниво