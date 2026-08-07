В Израел разкъсаха Макаби след загубата от ЦСКА: Всичко се срина!

В лагера на Макаби Тел Авив приеха тежко поражението с 0:3 от ЦСКА в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Според израелските медии шансовете на отбора да стигне до плейофите вече изглеждат минимални, а дори участието в груповата фаза на европейските турнири е поставено под сериозно съмнение.

Според публикация на изданието „ONE“, в клуба са останали разочаровани от начина, по който отборът е подходил към срещата, като особено недоволство е предизвикало отсъствието на Рой Ревиво. Решението защитникът да не играе е довело до критики както от страна на феновете, така и вътре в клуба.

Грандът от Тел Авив ще има много трудна задача в София

„Когато подготовката за най-важния мач на лятото бъде провалена 48 часа преди двубоя, това си има цена. Не струваме много без Рой Ревиво, Шагив Йехезкел и Тайрис Асанте“, коментира човек от ръководството, цитиран от изданието.

В материала се поставя под въпрос и решението Тайрис Асанте да остане на резервната скамейка. Според източници в клуба трудно може да се намери спортно-техническо оправдание за този ход, независимо че футболистът е пропуснал част от тренировките заради заболяване. Въпреки критиките към избора на състава, голяма част от вината не се хвърля върху старши треньора Кени Милър. Според публикацията шотландецът е извлякъл максимума от отбора в началото на сезона, но липсата на качествени нови попълнения и кадровите проблеми са ограничили възможностите му.

„Опитаха се да прикрият проблеми, които не успяха да решат преди мача и в крайна сметка всичко се срина“, пише още ONE.

Изданието отбелязва, че Милър е запазил оптимизма си след срещата и е заявил, че Макаби все още има шанс да обърне развоя в реванша в София. Въпреки това в Израел признават, че наваксването на пасив от три гола изглежда изключително трудна задача.

Според медията през следващите дни ръководството трябва да финализира евентуалния трансфер на Рой Ревиво в Елче и да ускори привличането на нови футболисти, които да подсилят състава преди началото на сезона и евентуалния плейоф в Лигата на конференциите.

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