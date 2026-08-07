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Нов абсурд в реномиран хотел по морето: Ползването на асансьор е забранено, 100 € глоба (СНИМКА)

07 август 2026, 11:15 часа 1362 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Нов абсурд в реномиран хотел по морето: Ползването на асансьор е забранено, 100 € глоба (СНИМКА)

Хотел висок клас по родното Черноморие е забранил на гостите си да ползват асансьора до 4-ия етаж, заплашвайки ги със 100 евро глоба. За това сигнализира финансистът и икономист Росен Симеонов, който показа снимки от въпросното предупреждение, разлепено в хотела.

Симеонов посочва, че става въпрос за 4-звезден хотел в Златни пясъци, в който двойната стая е 200 евро (+20 евро паркинг) на вечер.

Той уточнява, че сам е снимал надписа с правилата за ползване на асансьора.

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"2,3 и 4 етаж - ползването на асансьора е забранено, всички се придвижват по стълбите.

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5 и 6 етаж - разрешено е ползването на асансьора, но не повече от 4 души наведнъж.

При засядане на асансьора или установяване на нарушение на правилата (превишаване на допустимия брой хора или използване на асансьора от гости от 2, 3 и 4 етаж) се налага глоба в размер на 100 евро на човек", гласи предупреждението.

"Правилата" са разлепени в 2 варианта - на български и на руски език, вариант на английски липсва.

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Actualno.com се свърза с рецепцията на хотела, от където заявиха, че не са наясно с казуса.

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Забрана Хотел глоба Черноморие асансьор туризъм
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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