Силите за отбрана на Украйна са ударили железопътен мост в район Ичок (ТОТ АР Крим), който се е използвал от окупаторите за сваляне на войските и обезопасяването им. Атаката е била извършена в нощта на 28 юни 2026 г., съобщава Генералния щаб на украинската армия във "Фейсбук". Силите са ударили още склад с боеприпаси на Русия в район Амвросивка на Донецка област.

Според резултатите от анализа на данните е потвърдено, че украински ракети са ударили три цеха на индустриалния комплекс "Титан-Барикади" във Волгоград (Русия).

Украинските сили са повредили и рафинериите "Словянски" в Словянску-на-Кубан в Краснодарски край. ОЩЕ: "Вова трябва да бъде поставен на четири крака на Червения площад": Русия е на ръба на открити безредици, Украйна с ударен рекорд (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кои са рафинериите?

Една от ударените рафинерии в Славянски е собственост на Славянск ЕКО ООД и е една от най-големите петролни рафинерии в Южна Русия.

Другата - Ярославски федеракийски рафинерия ("Славнефт" - Янос") е една от най-големите петролни рафинерии на Руската федерация. Проектният капацитет на предприятието е 15 милиона тона петрол годишно. Заводът произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво и други петролни продукти от решаващо значение за осигуряването на военна логистика. ОЩЕ: Русия обяви извънредно положение в Крим заради "трудната ситуация", наречена Украйна (ВИДЕО)