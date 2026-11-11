Украинските дронове пак прелетяха 3000 км: Нов удар и пожар в най-голямата руска рафинерия (ВИДЕО)

Мащабен пожар се разгоря в района на най-голямата руска петролна рафинерия - в град Омск в Сибир. Следобед на 11 ноември руски местни канали съобщиха за продължителна атака с дронове срещу града, като за цел е посочен нефтопреработвателният завод на „Газпром Нефт“. Действията на противовъздушната отбрана са продължили повече от час, като в цял Омск са се чували чести експлозии, гласи информацията.

More from Omsk, Russia. A large fire is ongoing after Ukrainian drone attacks. #Russia https://t.co/pAC0obV0nu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2026

Омската рафинерия е най-големият нефтопреработвателен завод в Русия, способен да преработва около 22 милиона тона суров нефт годишно, и вече е бил цел на украински дронове - през юли и октомври 2026 г.: За 3 дни Украйна взриви 6 завода директно свързани с руските ракети: Storm Shadow също се намеси (ОБЗОР - ВИДЕО).

A very large fire is ongoing at the Omsk Refinery in Russia. #Russia https://t.co/NjffSfpAiO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2026

Мащабна атака с дронове

Според OSINT-анализ (по отворени данни) на руския опозиционен Telegram канал ASTRA - след удара с дронове се забелязва сияние именно в близост до нефтопреработвателния завод в Омск. Жителите съобщават за пожар в близост до обекта, който е избухнал след нападението.

По-рано губернаторът на Омска област Виталий Хоценко съобщи, че регионът е подложен на атака от украински дронове, като силите за противовъздушна отбрана се опитват да ги пресекат. По-нататъшни съобщения в Telegram канала му засега няма.

Според местната омска медия NGS55 след съобщенията на Хоценко въздушното пространство над Омск е било затворено и са били наложени ограничения върху мобилния интернет.

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Разстоянието от украинската граница до Омск е около 3000 км, отчита украинският мониторингов канал Exilenova+.