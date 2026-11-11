ПСЖ си хареса играч от звездното трио на Байерн Мюнхен за заместник на Кварацхелия

Контузията на Хвича Кварацхелия принуждава ПСЖ да започне да се оглежда на трансферния пазар. Както е известно, грузинският национал получи травма, която вероятно ще го остави извън игра до края на сезона. По тази причина водещият френски клуб е насочил вниманието си към играч от звездното трио на Байерн Мюнхен, тъй като спешно търси висококачествен заместник. Според информацията на южноамериканското издание "Areacucuta", ръководството на парижани вижда Луис Диас като идеалния кандидат за запълване на значителната празнина, оставена от контузията на Кварацхелия.

ПСЖ проявява интерес към Луис Диас

Дори и скандално високата трансферна сума, която Байерн би поискал, вероятно би била по силите на ПСЖ. Но зимно напускане на Мюнхен изглежда крайно малко вероятно за колумбиеца. Диас е ключов играч под ръководството на треньора Венсан Компани и е почти сигурно, че ще започва като титуляр във всеки важен мач. Продажбата му би създала само проблеми на Байерн.

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Източници, близки до играча, цитирани от "Areacucuta", посочват, че Диас се чувства повече от добре в Мюнхен и няма абсолютно никакво намерение да напусне преждевременно германския рекорден шампион. В момента колумбиецът е контузен и се концентрира върху завръщането си на терена, за да може скоро отново да покаже най-доброто от себе си. С договор, валиден до края на юни 2029 година, Диас е титуляр под ръководството на Компани откакто се премести от Ливърпул през лятото на 2025 г. Той е отбелязал 31 гола и е дал 24 асистенции в 62 официални мача за Байерн във всички турнири.

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