Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) - системата за сигурност около Руската федерация - е решила да лиши Армения от правото ѝ на глас и от правото ѝ да назначава представители на ключови постове в рамките на блока, заяви на 11 ноември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. В разговор с руския пропагандист Александър Юнашев от Life.ru той посочи, че решението е било взето по време на срещата на върха на ОДКС в съответствие с устава на организацията.

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Армения не спазвала задълженията си няколко години

Говорителят на диктатора Владимир Путин се позова на "неспазването" от страна на Ереван на неговите задължения в продължение на няколко години.

„Предвид факта, че Армения не изпълнява задълженията си от няколко години, и в съответствие с устава на организацията, беше предложено – и впоследствие решено – да се лиши Армения от правото ѝ на глас, както и от правото ѝ да назначава представители на ключови постове в рамките на ОДКС", каза той.

Снимка: Никол Пашинян и Владимир Путин, Getty Images

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Ереван вече замрази членството си

Армения не е подала официална молба за напускане на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), но на практика е прекратила участието си. Арменският премиер Никол Пашинян обяви през февруари 2024 г., че страната му замразява участието си в ОДКС заради точно обратното, за което говори Песков - неизпълнение на ангажиментите за сигурност от страна на съюза спрямо Ереван.

През май 2024 г. страната спря плащанията към бюджета на организацията, а през март следващата година официално уведоми секретариата, че няма да участва във финансирането ѝ.

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Армения не участва в срещите на върха, военните учения и процесите по вземане на решения в ОДКС, но не блокира приемането на документи.

През ноември тази година Никол Пашинян заяви, че интересът на Армения към ОДКС е „изчерпан“ и че страната не възнамерява да възобновява активното си участие, но същевременно не инициира формална процедура по оттегляне.

Всичко това е част от ходовете на Ереван да се откъсне от сферата на руското влияние и да засили връзките си с Европейския съюз. Големият разрив дойде през септември 2023 г., когато армията на Азербайджан нахлу в населения с етнически арменци отцепнически регион Нагорни Карабах и го завладя за едно-две денонощия. Руските мироопазващи сили, които бяха на място, не сториха абсолютно нищо.

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