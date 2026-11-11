Спорт:

Прогноза за времето - 12 ноември 2026 г. (четвъртък)

11 ноември 2026, 19:01 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 12 ноември 2026 г. (четвъртък)

На 12 ноември 2026 г. ;инималните температури ще са между 5° и 10°, в София - около 9°. Утре облачността ще е предимно значителна, сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 17° и 22°, в София - около 18°, показва прогнозата за времето на НИМХ. В голяма част от страната е обявен жълт код за силен вятър.

Ветровито и планините, и по морето

В планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

Още: "В петък по камизолки": Проф. Рачев разкри какво идва след необичайно топлото време

Мъгла по Черноморието

Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо. През деня облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Карта: НИМХ

Още: Седмична прогноза за времето за 9-15 ноември 2026 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес