Хеттрик, "суха мрежа" и много важна стъпка за България по пътя към Евро 2027 по футбол

Юношеският национален отбор на България до 19 години започна с победа участието си във втория кръг на квалификациите за Европейско първенство по футбол в тази възрастова група през 2027 година. "Лъвчетата" се наложиха с 6:0 над връстниците си от Гибралтар. Двубоят от група Б/4 на пресявките се игра на стадион "Берое" в Стара Загора, където ще бъдат и другите два мача на състава, воден в момента от Тодор Янчев, който замества Атанас Рибарски, докато той е начело на мъжкия състав.

Страхотно начало за България у дома

Отборът на България започна по-добре от своя съперник като установи контрол над топката още в началото на срещата и успя да открие резултата в 9-та минута. Емануил Няголов проби по десния фланг и центрира в наказателното поле, където непокрития Емилиян Гогев прати топката в мрежата от воле - 1:0. Отново звездата на Славия реализира за 2:0 в 18-та минута, след като се разписа с глава от близка дистанция след нова асистенция на Няголов.

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"Лъвчетата" продължиха да създават голови положения пред вратата на Гибралтар и в следващите минути, когато удари на Никола Генчев и Калоян Божков бяха спасени от вратаря на съперника Виктор Хуарт. В 25-та минута Емилиян Гогев бе най-съобразителен в пеналта на гостите при разбъркване и предостави за Алекс Тунчев, който покачи на 3:0 след удар с глава от непосредствена близост. Нова отлична атака за България завърши с гол в 36-та минута. Даниел Манолев изведе отлично Калоян Божков, а той асистира на Емилиян Гогев, който оформи своя хетррик за 4:0.

И след почивката юношеският тим на България продължи да бъде активен и създаде редица опасности пред вратата на гостите, а в 63-та минута Даниел Манолев реализира за 5:0 с удар извън наказателното поле. Тимът на Гибралтар създаде своята първа сериозна опасност в 73-та минута, когато Джонатан Роуботъм получи на чиста позиция в пеналта, но Огнян Владимиров изби неговия удар в корнер. Кристиян Горянов оформи крайния резултат в 79-та минута с попадение от границата на наказателното поле - 6:0. За България предстои мач с Латвия на 14 ноември, събота, от 16:00 часа. За да се класират за третия кръг от европейските квалификации, младите "лъвчета" трябва да спечелят своята група.

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