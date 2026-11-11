Заснеха Никола Цолов с болид от Формула 1 на "Хунгароринг" (ВИДЕО)

Докато слуховете около бъдещето му преливат, Никола Цолов прави поредна крачка в кариерата си. Българският пилот е на пистата "Хунгароринг", където провежда тестове с миналогодишния болид на Рейсинг Булс - VCARB 02. Според някои медии представянето му може да се окаже ключово за решението на отбора кой да бъде титулярен пилот през сезон 2027. Изборът е между Цолов и Лиам Лоусън. Тестовете в Унгария ще се проведат на 11 и 12 ноември.

Никола Цолов прави тестове в Унгария

От Рейсинг Булс не са разкрили каква точно е целта на тестовете на "Хунгароринг". От тях обаче изтекоха кадри, на които се вижда как Цолов кара болида на "биковете" на мокрото трасе край Будапеща. Очакват се повече подробности за представянето и резултатите на България лъв след края на втория ден, който ще бъде 12 ноември.

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Nikola Tsolov is back behind the wheel of a Formula 1 car! 💙🇧🇬 The Bulgarian is testing with Racing Bulls at the Hungaroring as he continues his preparations for a potential F1 future. https://t.co/Y1CkkBppNr — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 11, 2026

Никола вече направи един тест с VCARB 02 на писта "Имола" в края на август. Тогава той остави много добро впечатление на шефовете и натрупа нужните километри, за да може да направи официалния си дебют с болид от Формула 1. Това се случи на 30 октомври по време на първата свободна тренировка на Гран При на Мексико. В нея Цолов се представи повече от отлично, като завърши 12-о място - само на 0.126 секунди зад титулярния пилот на отбора Арвид Линдблад.

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