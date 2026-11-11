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Дяволският план на Путин: Да пороби украинците и те да са войниците, с които да завладее Източна Европа (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 18:29 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Дяволският план на Путин: Да пороби украинците и те да са войниците, с които да завладее Източна Европа (ВИДЕО)

"Планът на Путин става все по-ясен... Той е дяволски. Разбира се, първоначално те "нахраниха" изостаналото население с някаква така наречена специална военна операция по телевизията, с нелепи причини за денацификация. Но целта са няколко страни от Източна Европа, възстановяването на СССР, защото нито изкопаемите, нито градовете, нито промишлеността не са нужни на Путин в такава степен. Виждайки с какво настървение той унищожава градове. Той има нужда от човешки стада, които да организира и въоръжи и да ги използва като таран, за да върне източноевропейските страни под руски контрол. Такива човешки стада (за война) той получи с ДНР (т.нар. Донецка народна република) и ЛНР (т.нар. Луганска народна република)". Това заяви Александър Невзоров - бивш депутат от руската Държавна дума (между 1993 и 2007 г.), режисьор, продуцент и телевизионен водещ, в миналото доверено лице на Путин, а от началото на инвазията в Украйна краен критик на войната.

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Александър Невзоров

Невзоров днес живее извън Русия, след като избяга през 2014 година, когато армията на Путин анексира Крим. Той е е осъден на 8 години затвор за "разпространение на фалшива информация" в Русия.

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Преди дни Невзоров заяви: "Днешните руснаци, индоктринирани от Путин и неговата пропаганда, са варвари, далеч по-свирепи, изобретателни и диви от вандалите от V-VI век, от племената Корубо (Дслала) или от орките на Толкин." Цялата публикация е посветена на временното примирие в окупирания от руснаците град Олешки."

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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