"Планът на Путин става все по-ясен... Той е дяволски. Разбира се, първоначално те "нахраниха" изостаналото население с някаква така наречена специална военна операция по телевизията, с нелепи причини за денацификация. Но целта са няколко страни от Източна Европа, възстановяването на СССР, защото нито изкопаемите, нито градовете, нито промишлеността не са нужни на Путин в такава степен. Виждайки с какво настървение той унищожава градове. Той има нужда от човешки стада, които да организира и въоръжи и да ги използва като таран, за да върне източноевропейските страни под руски контрол. Такива човешки стада (за война) той получи с ДНР (т.нар. Донецка народна република) и ЛНР (т.нар. Луганска народна република)". Това заяви Александър Невзоров - бивш депутат от руската Държавна дума (между 1993 и 2007 г.), режисьор, продуцент и телевизионен водещ, в миналото доверено лице на Путин, а от началото на инвазията в Украйна краен критик на войната.

Може да е обидно, но руснаците са с манталитета на папуасите: Руски опозиционер (ВИДЕО)

Putin's plan is becoming clearer and clearer. And it's diabolical “Of course, at first they fed the backward population some so-called special military operation through television, with ridiculous excuses about denazification,” says Alexander Nevzorov. But the monster's real goal is not Ukrainian territory, cities or natural resources. Putin has no interest in civilisation, Nevzorov says. Just look at how ruthlessly the Russian army is destroying Ukrainian cities: Putin has no intention of preserving them. All he wants is herds of people he can line up, arm and use as a battering ram to bring Eastern European countries back under Russian control and restore the USSR. — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026

Александър Невзоров

Невзоров днес живее извън Русия, след като избяга през 2014 година, когато армията на Путин анексира Крим. Той е е осъден на 8 години затвор за "разпространение на фалшива информация" в Русия.

Още: Днешните руснаци, индоктринирани от Путин, са по-свирепи варвари от орките на Толкин

Преди дни Невзоров заяви: "Днешните руснаци, индоктринирани от Путин и неговата пропаганда, са варвари, далеч по-свирепи, изобретателни и диви от вандалите от V-VI век, от племената Корубо (Дслала) или от орките на Толкин." Цялата публикация е посветена на временното примирие в окупирания от руснаците град Олешки."

Бензинофрения в Русия: Какво ще последва - коментар от известен руски публицист (ВИДЕО)