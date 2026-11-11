Хиляди училища в Европа получиха фалшиви заплахи за бомби

Хиляди училища в Италия, Шотландия, Северна Ирландия и Република Ирландия получиха имейл заплахи за бомби. В Италия приблизително 6300 образователни институции получиха такива съобщения, което доведе до евакуацията на най-малко 300 училища. В Шотландия и Ирландия заплахите бяха счетени за измами и учебните занятия не бяха прекъснати, съобщава Ройтерс. Според агенцията писмата в Италия са подписани от „Михаил Андропов, лидер на Вилаят Мизогинистан“. Едно от съобщенията съдържа и заплаха срещу италианския премиер Джорджо Мелони. Същият предполагаем автор по-рано пое отговорност за изпращането на заплахи до медии в Ирландия и България.

Пеевски пак задейства прокуратурата, срещу Демерджиев - на тема "бомби в детски градини и полети"

Руска кампания

В светлината на тези събития някои европейски служители подозират Русия в организиране на кампания за дестабилизиране на страни, подкрепящи Украйна. Москва отрича обвиненията. Иран, който също отрича участие в кибератаки в Европа, е посочен като друг възможен източник на заплахите.

Read more: https://t.co/88H542orYA — HuffPost (@HuffPost) November 11, 2026

Още: Хакери откраднаха данни от 39 британски училища и ги публикуваха в тъмната мрежа

Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето заяви, че подобни заплахи са насочени към разпространяване на страх и създаване на неспокойна среда. Той обаче отбеляза, че те могат да бъдат дело не само на чужди държави или враждебни организации, но и на лица, търсещи внимание.

Бялата дъска като доносник: Софтуер за тайно наблюдение записва руските ученици и учители в час