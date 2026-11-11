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Хиляди училища в Европа получиха фалшиви заплахи за бомби

11 ноември 2026, 18:17 часа 741 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Хиляди училища в Европа получиха фалшиви заплахи за бомби

Хиляди училища в Италия, Шотландия, Северна Ирландия и Република Ирландия получиха имейл заплахи за бомби. В Италия приблизително 6300 образователни институции получиха такива съобщения, което доведе до евакуацията на най-малко 300 училища. В Шотландия и Ирландия заплахите бяха счетени за измами и учебните занятия не бяха прекъснати, съобщава Ройтерс. Според агенцията писмата в Италия са подписани от „Михаил Андропов, лидер на Вилаят Мизогинистан“. Едно от съобщенията съдържа и заплаха срещу италианския премиер Джорджо Мелони. Същият предполагаем автор по-рано пое отговорност за изпращането на заплахи до медии в Ирландия и България.

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Руска кампания

В светлината на тези събития някои европейски служители подозират Русия в организиране на кампания за дестабилизиране на страни, подкрепящи Украйна. Москва отрича обвиненията. Иран, който също отрича участие в кибератаки в Европа, е посочен като друг възможен източник на заплахите.

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Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето заяви, че подобни заплахи са насочени към разпространяване на страх и създаване на неспокойна среда. Той обаче отбеляза, че те могат да бъдат дело не само на чужди държави или враждебни организации, но и на лица, търсещи внимание.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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