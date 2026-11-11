"Двама шофьори са направили геройски постъпки, за да намалят жертвите": Директорът на 112 с разказ за ужаса на АМ "Тракия"

Сигнал за заклещено дете и опасност от възпламеняване на цистерна са били сред най-критичните моменти при спасителните действия след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това разказа директорът на Националната система 112 Красимир Димитров в предаването „Лице в лице“ по bTV. „Най-критичният момент беше едно обаждане, което имахме към 112 за заклещено дете. За радост, не се оказа вярна информацията“, заяви той.

Димитров уточни, че не става дума за умишлено подаден фалшив сигнал, а вероятно за информация, съобщена в състояние на паника. Другият критичен момент бил свързан с цистерна за пропан-бутан. „Имахме цистерна, която за радост беше празна, за пропан-бутан. Тя беше близо до възпламенени автомобил и автобус“, разказа той и предупреди, че дори малка искра е можела да доведе до допълнителни тежки последици.

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Директорът на 112 отличи и действията на водач на цистерна, превозваща кислород за болници в Бургас и Сливен. „Той най-добре и адекватно е спрял, така че да не пострада самата цистерна от удара или да се възпламени, с което е спасил живота на десетки хора, които са били на място“, заяви Димитров.

По думите на директора преди тежките произшествия на телефон 112 не са постъпвали предупреждения от граждани за опасните условия на пътя. „Направихме проверка в нашата система. Нямаме такива обаждания, които са постъпили от граждани, че в района има мъгла и че движението има предпоставки за пътнотранспортно произшествие“, обясни той.

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Димитров уточни, че при подобен сигнал информацията незабавно се предава на полицията, Агенция „Пътна инфраструктура“ и останалите служби за спешно реагиране. „Първият сигнал е получен в 7:01 ч. от така наречения eCall. Той автоматично дава информация, че има пътнотранспортно произшествие, че водачът не може да разговаря и това автоматично идва при нас в 112“, обясни Димитров. Системата изпраща GPS координатите на автомобила, което позволява точното локализиране на произшествието и незабавното уведомяване на спасителните служби.

Вторият сигнал е постъпил в 7:02 ч. от телефон на човек, претърпял катастрофа. „Имаме 41 сигнала за това произшествие, в които имаме допълнителна информация за самото произшествие, която предаваме веднага към полиция, пожарна и Бърза помощ“, посочи директорът.

Първият сигнал за катастрофата в обратното платно, в посока Бургас–София, е получен в 7:09 ч. „Почти съвпадат. Едното е в 7:01 ч., другото е в 7:09 ч.“, уточни той.

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Димитров разказа и за действията на двама шофьори на товарни автомобили, които според него са предотвратили още по-тежки последици. „Те са направили геройски постъпки, за да намалят жертвите в това произшествие, като са запазили самообладание“, каза той.

По думите му пред камионите имало микробуси с пътници, които останали невредими. „Около 3 минути след подаването всички служби вече са реагирали. А вече в рамките на 7-8 минути всички са изпратили екипи към мястото“, заяви Димитров.

Той обясни, че една от първите задачи на полицията е била да спре движението в двете посоки на магистралата, за да предотврати последващи катастрофи. Около 8:00 ч. е бил мобилизиран и медицински хеликоптер. „В 8 часа мобилизираха хеликоптера, за да кацне на магистрала „Тракия“, но не успя поради лошите метеорологични условия, тъй като имаше мъгла“, обясни той.

Достъпът до пострадалите бил затруднен от тежко деформираните автомобили. „Хората са ги носили на ръце. Част от пострадалите са носени на ръце, тъй като не може да стигне нито носилка, нито линейка в близост“, разказа директорът.

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По думите му е било необходимо първо хората да бъдат извадени по възможно най-щадящия начин, а след това да им бъде оказана медицинска помощ и да бъдат транспортирани до болниците. Димитров подкрепи идеята за въвеждане на единен медицински стандарт за обучение на всички служби, участващи в спасителни операции. „За момента всеки оказва помощ според своето образование и начина, по който е обучен“, посочи той. Попитан дали е време да бъде въведен общ стандарт, отговори категорично: „Време е, да, абсолютно.“ Той подчерта, че гражданите също могат да помогнат при тежки произшествия, но трябва да следват указанията на медицинските специалисти и пожарникарите.

Директорът на 112 коментира възможностите за предотвратяване на подобни трагедии чрез по-добра сигнализация и наблюдение на опасните пътни участъци. „Собственикът на пътя трябва да има постоянни обходи. Когато стане нещо, трябва превантивни мерки. Аз винаги говоря от години за превантивните мерки“, заяви Димитров.

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Според него е необходимо своевременно да се подава информация за гъста мъгла, заледяване и други опасности, за да могат отговорните институции да реагират. На въпрос дали подобна превенция липсва по републиканските пътища и магистралите той отговори: „Точно така. За мен липсва.“ „Повече екипи на пътната агенция, които правят обходи, да виждат критични места на магистралите“, призова Димитров. „Ние сега не можем да разположим полиция на всеки 10 километра. Ние чакаме информация да ни се подаде, за да реагираме веднага“, заключи той.