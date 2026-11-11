Европарламентът откри сесията си с минута мълчание за загиналите на АМ "Тракия" (ВИДЕО)

При откриването на пленарната сесия на Европейския парламент днес (11 ноември) в 16:00 ч. българско време председателят на ЕП Роберта Мецола изказа съболезнования към близките на жертвите от вчерашните две тежки верижни катастрофи в България. В памет на загиналите от инцидента на АМ "Тракия", които са общо 11, а има и над 50 ранени, както и при стрелбата в полския град Краков, расистките атаки в Трап и Ла Вериер във Франция и влаковата катастрофа в Урда, Испания, беше обявена и минута мълчание.

ЕП изказва най-искрени съболезнования

"Вчера лошите метеорологични условия доведоха до поредица от катастрофи с участието на множество превозни средства на българската магистрала „Тракия“. Най-малко 11 души загубиха живота си, а много други бяха ранени. От името на Европейския парламент изказваме най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите", заяви Мецола.

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"Благодарим на спасителните служби и медицинските екипи, които работиха неуморно на мястото на инцидента, както и на всички, които се отзоваха да дарят кръв", добави председателят на ЕП.

Днес заради деня на траур у нас знамената на България и ЕС бяха свалени наполовина пред европейските институции в Страсбург и Брюксел.

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