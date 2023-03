Украйна: Върнахме си над 300 деца от окупираните територии

Властите в Киев изчисляват, че от началото на войната на 24 февруари 2022 г. досега над 16 хиляди деца са били насилствено депортирани в Руската федерация. Москва твърди, че евакуира само доброволно хора от Украйна, но всички доказателства сочат именно към противното.

„В края на февруари офисът на комисаря по човешки права получи запитване за помощ да се върне обратно дете, което е живяло на територията, временно окупирана от Русия“, заяви омбудсманът Дмитро Лубинец в „Телеграм“, цитиран от „Ройтерс“, давайки конкретен пример с едно от върнатите деца.

„В рамките на няколко дни, с помощта на служителите към офиса на омбудсмана, Сашко се срещна отново със своята баба“, добави той.

