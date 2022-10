Украйна: За месец свалихме 223 ирански дрона камикадзе

Москва използва усилено пратените от Техеран дронове, за да поразява цивилни цели в съседната страна. Руснаците обаче изпитват огромни проблеми с тях - на 17 октомври например атакуваха Украйна с 43 безпилотни летателни апарата, 37 от които бяха унищожени. През този ден армията на Путин е използвала 28 дрона за нападение срещу столицата Киев.

The #Ukrainian Defense Ministry reports that so far it has managed to shoot down 223 #Iranian "Shahed-136" drones. pic.twitter.com/Qhch0ElJSg