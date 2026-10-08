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Унгария даде зелена светлина за отварянето на два клъстера от преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС

08 октомври 2026, 1:42 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Унгария даде зелена светлина за отварянето на два клъстера от преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС

Унгария одобри отварянето на преговорните Клъстери 2 и 3 за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха в публикация в социалната мрежа Екс, цитиран от агенция Укринформ и БТА. "Присъединяването на Украйна към ЕС напредва стъпка по стъпка. Украйна и Унгария правят стъпки една към друга и заедно към европейското единство", написа той.

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Сибиха припомни, че през последните дни в украинския парламент е бил внесен и одобрен от съответната парламентарна комисия законопроект, целящ уреждането на правата на националните малцинства в областта на образованието.

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"Днес на ниво КОРЕПЕР (Комитет на постоянните представители - бел. ред.) унгарската страна даде "зелена светлина" на преговорните позиции по Клъстер 2 "Вътрешен пазар" и Клъстер 3 "Конкурентоспособност и приобщаващ растеж". Благодаря ти, Анита Орбан, за екипната работа, която е едновременно в интерес на нашите приятелски народи и на една силна Европа", допълни Сибиха.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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