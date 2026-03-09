Шефът на телевизията домакин на "Евровизия" подаде оставка

Генералният директор на австрийския национален телевизионен оператор ORF, който след два месеца ще бъде домакин на песенния конкурс "Евровизия", подаде оставка заради обвинения в сексуален тормоз на служителка. В изявление от страна на телевизията се съобщава, че 57-годишният Роланд Вайсман е подал оставка "с незабавен ефект". ORF му благодари за 30-те години в компанията и допълва, че обвинението трябва да бъде разследвано бързо и прозрачно.

ОЩЕ: "Случват се много убийства": Скандал между Швеция и Израел на "Евровизия"

Обвиненията

"През последните дни служителка на ORF отправи обвинения в сексуален тормоз срещу генералния директор. Роланд Вайсман отхвърли тези обвинения", посочват от телевизионния оператор. Скоро след това адвокатът на Вайсман, Оливър Шербаум, публикува изявление, в което се казва, че надзорният съвет на ORF е информирал Вайсман за обвиненията, свързани с началото на мандата му през 2022 г., и му е дал броени дни да се оттегли от поста.

В изявлението от страна на адвоката се посочва, че на Вайсман все още не са предоставени пълните подробности за обвиненията, отправени срещу него. „Въпреки това, за да избегне вреда за компанията, той беше готов да направи големи отстъпки и затова подаде оставка като генерален директор с незабавен ефект“, се казва още в съобщението.

Ръководителката на националното радио ORF Ингрид Турнхер, опитен репортер и водеща, ще поеме поста генерален директор временно, става ясно още от изявлението на ORF.

ОЩЕ: Сценичният режисьор на победители от "Евровизия" поема "Bangaranga" (ВИДЕО)

Вайсман ръководеше ORF в продължение на четири години. Телевизионната компания трябваше да реши по-късно тази година дали той ще получи втори петгодишен мандат или ще бъде назначен нов генерален директор.

Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ от 12 до 16 май, а България ще бъде представена от певицата DARA.