Войната в Украйна:

Експлозия в магазин за вейпове предизвика голям пожар в Глазгоу (ВИДЕО)

09 март 2026, 8:31 часа 320 прочитания 0 коментара
Експлозия в магазин за вейпове предизвика голям пожар в Глазгоу (ВИДЕО)

Огромен пожар избухна близо до Централна гара в Глазгоу след експлозия в магазин за вейпове. Огнената стихия е причинила частично срутване на сграда, съобщи BBC. Десетки влакове са отменени, а гарата е затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация. Няма данни за пострадали хора при пожара. 

Засега няма прогноза кога гарата ще отвори отново.

Шотландската пожарна и спасителна служба призова хората да избягват района, тъй като екипите продължават да се борят с пожара, повече от 13 часа след като са били алармирани за първи път. 

Шотландската пожарна и спасителна служба съобщи, че на мястото на инцидента са присъствали над 60 пожарникари и 15 пожарни коли.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Гара Магазин Глазгоу пожар
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес