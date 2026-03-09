Експлозия в магазин за вейпове предизвика голям пожар в Глазгоу (ВИДЕО)

Огромен пожар избухна близо до Централна гара в Глазгоу след експлозия в магазин за вейпове. Огнената стихия е причинила частично срутване на сграда, съобщи BBC. Десетки влакове са отменени, а гарата е затворена до второ нареждане, обяви британската железопътна асоциация. Няма данни за пострадали хора при пожара.

Засега няма прогноза кога гарата ще отвори отново.

Шотландската пожарна и спасителна служба призова хората да избягват района, тъй като екипите продължават да се борят с пожара, повече от 13 часа след като са били алармирани за първи път.

Шотландската пожарна и спасителна служба съобщи, че на мястото на инцидента са присъствали над 60 пожарникари и 15 пожарни коли.

😱 A massive fire broke out near Glasgow Central Station after an explosion at a vape shop on Union Street. pic.twitter.com/vssR41wmkD — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026