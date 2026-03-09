В Москва и Санкт Петербург спряха интернета

Москва и Санкт Петербург тази сутрин имат сериозни проблеми с интернета. Блокировките и прекъсванията са започнали след 6:00 ч. местно време на 9 март, показват данни на Downdetector, цитирани от The Moscow Times. Получени са близо 2500 жалби като жителите на двата най-големи руски града съобщават, че не работят приложенията им за съобщения, уебсайтове и банкови приложения.

Прекъсванията са съвпаднали със съобщението на губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко за опасност от дронове, което налагало "намаляване на скоростта на мобилния интернет". След 10:00 ч. сутринта Дрозденко е съобщил, че заплахата е била отстранена и един дрон е бил свален.

В Москва прекъсванията на мобилния интернет продължават вече пет дни. Безпроблемно работят само уебсайтовете от т. нар. "бял списък" - на държавните агенции и институции. Операторите "Билайн", "МгаФон" и T2 са заявили, че прекъсванията са причинени от "външни ограничения", несвързани с тях. "Комерсант" пък съобщи, че операторите са получили нареждания за ограничаване на мобилния интернет в определени райони на Москва.

