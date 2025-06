В Азербайджан: Арестувани агенти-журналисти на Путин - данни кои са (ВИДЕО)

Азербайджанските сили за сигурност задържаха главния редактор на "Спутник Азербайджан" Игор Картавих и програмния директор на азерския клон на руската пропагандна медия Евгений Белоусов. Това потвърди МВР на Азербайджан. От азерското вътрешно министерство казаха и, че макар редакцията на руската пропагандна платформа в Азербайджан да е трябвало да спре работа в края на февруари, 2025 година, тя е продължила да си работи. Азербайджанското МВР счита, че това е ставало "чрез незаконно финансиране".

По време на рейда на азерските власти в редакцията на "Спутник Азербайджан" са арестувани и двама мъже, които азербайджанските медии наричат ​​"предполагаеми служители на руските специални служби" - т.е. ФСБ. Според изданието Minval става въпрос точно за за Картавих и Белоусов, които са предполагаеми агенти на ФСБ, работещи под прикритието на журналисти.

Вече е известно, че руското външно министерство е призовало азербайджанския посланик в Русия с искане за обяснение. Агенцията "Спутник Азербайджан" е част от медийния холдинг "Россия сегодня" - държавна информационна агенция, контролирана от Кремъл.

