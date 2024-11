В Грузия пак протестират за демокрация, в Русия маршируват с викове, че Господ е с тях (ВИДЕО)

Пореден протест в Грузия срещу изборните измами на вота за новия грузински парламент.

Протестът е в грузинската столица Тбилиси - на централния булевард "Руставели", като по груби преценки са се събрали 5000-10 000 души. Очаква се опозиционни лидери да обяват план за действие поради факта, че не изглежда много вероятно изборите да бъдат касирани:

Opposition march against the results of the elections has started in the Georgian capital Leaders of opposition parties and their supporters are marching in the center of Tbilisi to protest against the results of the parliamentary elections, according to which the ruling… pic.twitter.com/oftpUQGpGO

Междувременно, в Нижни Новгород има марш, който е посветен на "гордостта да си руснак". Викът, който се носи, е: "Ние сме руснаци. Господ е с нас":

🤡 "We are Russians! God is with us!"



The Russian march, originally planned as a religious procession, went through the streets of Nizhny Novgorod.



On the video published by local media you can hear ultra-right shouts such as "We are Russians! God is with us!" and imperial… pic.twitter.com/GJEczN5vNY