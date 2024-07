В Киев задържаха двама, палили обекти по заповед на Русия (СНИМКИ)

Полицията в Киев задържа двама по обвинения в саботаж. Според властите те са организирали палежи на редица обекти в украинската столица по заповед на руските служби за сигурност.

Police in Kyiv have detained two perpetrators of ordered sabotage attacks



On the orders of the Russian security services, the attackers committed a series of arson attacks, including setting fire to a military officer's car and setting fire to a relay box on the railroad.



