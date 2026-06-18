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В общия хор на Z-блюдолизци: Един се осмели да каже, че ПВО в Москва не струва и веднага се поправи

18 юни 2026, 17:47 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В общия хор на Z-блюдолизци: Един се осмели да каже, че ПВО в Москва не струва и веднага се поправи

Свалям шапка на противовъздушната отбрана - с такъв подход редица Z-светила опитаха да поправят непоправимото - фактът, че Украйна успя за трети път да порази гордостта на Москва що се отнася до петролния бизнес, а именно: рафинерията в "Капотня". Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA обобщи реакциите на някои от най-известните руски пропагандисти - с уточнение, че по данни на руското военно министерство за последните 24 часа над Москва и изобщо над руска земя т.е. редица други региони са свалени 992 далекобойни украински дрона. Само над руската столица са поне 194.

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На фона на череното небе: "Висока ефективност"

"Няколко удара в Московската рафинерия – да, това е неприятно, разочароващо и трябва да се проучи. Но само шепа дронове достигнаха целите си в столицата. И това говори нещо. Не става въпрос само за "Панцир". Става въпрос и за народните конструкторски бюра, които само преди две-три години бяха гаражни стартъпи, масово произвеждани системи за електронна война, оператори на дронове-прехващачи и координираната работа на Министерството на отбраната, Росгвардия и Въздушно-космическите сили в рамките на една система. Тази система е израснала от войната. Тя се учи всеки ден – и се подобрява всеки ден", пише "военният кореспондент" на "Комсомолская правда" Александър (Саша) Коц в канала си в Телеграм. Колко се справя "Панцир" - видеото говори:

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Друго военно светило на "Комсомолская правда" в лицето на Дмитрий Стешин, възприема малко по-различна точка - не се плашете от дроновете: "Какъв е смисълът да треперите, да се потите, да кършите ръцете си, ако съдбата ви е извън вашия контрол? Покрийте ухото си с ъгълчето на одеялото и спете. Ако нямате късмет, Бог ще го отреди – дори няма да забележите прехода в друг свят. Ако имате късмет, ще ви изровят, ако нещо се случи".

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Журналистът от ВГТРК Андрей Медведев се зачуди защо все още не са повдигнати обвинения срещу заснелите атаката. Той също така заяви, че "малко (дронове) са долетели (успешно)": "Това е показател за много качествена работа на противовъздушната отбрана. Да, жалко е, че са поразили цели - рафинерията. Но това се случва. Можеше да бъде много по-лошо"

"Украинските въоръжени сили не успяха да постигнат никакъв значителен успех. Системата за противовъздушна отбрана около Москва е може би най-мощната система за противовъздушна отбрана в света, каза кремълският политолог и "чуждестранен агент" Сергей Марков.

Телевизионният водещ и може би най-гнусен руски пропагандист Владимир Соловьов посъветва руснаците да не паникьосват: "Как можем да се борим с това? Ами, първо, не се паникьосвайте. На човешко ниво. Не се паникьосвайте. Разберете, че се води война. И черпете сила, по-специално, от семейните истории. От семейна гледна точка".

На тези, които не могат да запазят спокойствие, Соловьов предложи да си тръгнат: "Ако чувствате, че не можете, ако си кършите ръце, просто вземете решение. Тръгнете. Ако сте слаби. Ако няма нищо руско във вас. Следвайте пътя на предателите".

Критика, макар и редактирана

Свързваният с руските ВВС канал Fighterbomber, поддържан от уж пенсионирания руски военен пилот Иля Туманов, не спести критика - поне за кратко: "Тя [руската система за противовъздушна отбрана] допуска удари. Това е пропускане на удари дори по една и съща цел. Няма значение колко милиона цели са свалили вашите противовъздушни отбранителни системи, ако обектът, който защитават, е ударен. Това означава, че врагът правилно е изчислил броя на силите и средствата, необходими за поразяване на целта. А вие не сте го направили".

Публикацията по-късно беше редактирана - ето така: "Е, какво има да се коментира? Облаците се сгъстяват над нас. Във всеки смисъл".

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Източник: ASTRA

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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