В разгара на най-големите руски ултиматуми: Украйна успешно дразни Путин на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

За само 5 дни (11-15 февруари) Украйна е успяла да си върне 201 квадратни километра територия – толкова, колкото руската армия успя да завладее през целия месец декември, 2025 година. Оценката е на експерти на френската информационна агенция AFP на база геолокализирани видеокадри и данни, които са анализирани от базата на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Върнатото е основно в Запорожка област – там има две големи направления на бойните действия, това при Гуляйполе и Ореховското, в най-западната част на областта, де факто на източния бряг на река Днепър. А Кремъл контролира около 19,5% от Украйна, като преди пълномащабната инвазия, наредена от руския диктатор Владимир Путин на 24.02.22, контролираше около 7% - Кримския полуостров и част от Донбас.

A Ukrainian MiG 29MU1 carried out airstrikes on positions of Russian UAV operators in Huliaipole. #Ukraine pic.twitter.com/bO5T5V9NWK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2026

(КАРТА) Признание за лошите времена за руската армия в Запорожка област има и от руския военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. По-конкретно, каналът говори за Ореховското направление. "Ситуацията на западния фланг на Запорожкия фронт се влоши рязко през последните 24 часа. Врагът се опитва да отреже напредъка ни към град Запорожие на брега на бившия язовир "Каховка" (язовирът беше взривен от руснаците в нощта на 5-ти срещу 6-ти юни, 2023 година – ОЩЕ: Взривен е Каховският язовир, Пригожин се подиграва на руските данни за 8 унищожени "Леопард" (ВИДЕО). Украинските сили започнаха офанзива в сектор с ширина приблизително 20 километра", пише руският източник. И се оплаква, че руските данни как село Магдалиновка било превзето от руската армия били неверни. Напротив – украинците превзели село Лукяновско и атакуват Приморско, където ситуацията за руснаците се влошила значително – руските части там били откъснати след успешна украинска пехотна атака в Плавни (същото каза украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец на 15 февруари вечерта). "Рибар" се опасява, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще успеят да си върнат Приморско, да укрепят позициите си в Степногорск и да окупират изцяло Плавни, както и да превземат пак Новояковлевка и Павловка. Стане ли така, цялата линия Степово – Мали Щербаки – Щербаки – Каменско, от която тръгна руското настъпление с крайна цел град Запорожие, ще бъде застрашена, предупреждава каналът.

Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Два майора" директно обвинява руското командване на терен в Ореховското направление, че е лъгало как е превзело позиции, които всъщност не е превзело и сега това си личи. Каналът предупреждава и за продължаващи украински контраатаки, включително с бронирана техника, при Гуляйполе – по-точно селата Зализнично и Староукраинка. Други Z-канали също се оплакват от Ореховското направление и от украинските действия при бившия язовир "Каховка" - ТУК!

Всичко това идва на фона на продължаващите от много време внушения на режима на руския диктатор Владимир Путин, че няма начин руската армия да не спечели в Украйна, независимо как – бързо или мъчително бавно. Именно епизодът със Starlink и светкавичните положителни резултати, постигнати от украинската армия, за пореден път ясно показва, че стига да има необходимата западна помощ, Украйна ще се справи. Въпреки това, ISW категорично прогнозира – в Женева, където днес, 17 февруари, започва новия кръг тристранни мирни преговори Украйна – Русия – САЩ, Кремъл няма да промени максималистичните си искания. Минимум това значи предаване на Донбас без бой на Русия и международно признание, че тези земи и Крим са руски.

⚡️ U.S. President’s special envoys Witkoff and Trump’s son-in-law Jared Kushner have arrived in Geneva for talks with Ukraine and Russia. pic.twitter.com/XkG4nOE6Z8 — NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2026

А американският президент Доналд Тръмп не спира с неадекватните изказвания, като отново хвърля напрежението върху Украйна: "Това ще бъдат големи преговори. Всичко трябва да е сравнително просто. Ще го кажа така - Украйна е по-добре да седне на масата за преговори възможно най-скоро. Готови сме за това и искаме те да се присъединят".

Междувременно, френският проект Intelligence Online, който е свързван с френските служби за сигурност, публикува материал, според който вече има ескрадрила F-16, в която участие вземат американски и нидерландски пилоти. Основната идея – тази ескадрила да усили противовъздушната отбрана на Киев и Киевска област. Ескадрилата вече действа и прехваща руски крилати ракети Х-101 и руски ракети с морско базиране "Калибър". "Рибар" също обръща внимание на информацията и казва, че тези твърдения почиват на данни, че украинските F-16 имат специфична система за навигация и прицел за ракети с лазерно насочване APKWS II на Lockheed Martin, чието ползване изисква години практика и затова вероятно такива изтребители се пилотират не от украинци. Такава система може да се ползва и от хора с опит в борбата с дронове, а украинците са такива, но може и да е вярно, че има чужди пилоти, наети с договори от Украйна, допълва руският канал.

Амбиция за военно-технологично развитие има и при Русия – в случая, в стуктурата "Барс", която започна войната като доброволно включили се в бойните действия резервисти. Сега тази структура вече развива нови подструктури ("Барс-Сармат Център" ще се раздели на 5 отделни звена, поне такива планове бяха обявени в канала в Телеграм на "Барс") – за работа с дронове и електронно заглушаване, дори и производство на безпилотни системи. Начело е Дмитрий Рогозин, бивш директор на "Роскосмос", сега е сенатор от окупираната от руснаците част на Запорожка област. Рогозин беше ранен преди време при прецизен удар срещу ресторант, в който, по неофициална информация, празнувал рождения си ден. Пак по неофициална информация, раната е била в задните му части.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За четвърти пореден ден интензивността на сухопътните военни действия в Украйна остава над границата от 200 бойни сблъсъка – по данни на украинския генщаб. На 16 февруари е имало 201 бойни сблъсъка, с 34 по-малко спрямо 15 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 200 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 24 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2306 изстреляни снаряда, като това е с около 1050 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4574 FPV дрона, което е с около 150 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Ukrainian unmanned ground vehicle equipped with a Browning M2 machine gun was shown engaging a Russian soldier in close combat. The footage is attributed to the 411th Separate UAV Battalion The Hawks. #Ukraine pic.twitter.com/jw7f7r6nVb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 16, 2026

42 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление – пак то е най-горещото, като украинският генщаб все още сочи Покровск като място на активни боеве, но не и Мирноград. 37 са били руските пехотни атаки в района на Гуляйполе, Запорожка област. 16 са извършените руски пехотни атаки североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, а 8 южно от Покровск – в Олександриевското направление. В Лиманското направление е имало 14 руски пехотни атаки, а още 11 – в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск.

🧵2/x@GeoConfirmed @UAControlMap

Khyzhak Brigade observes a Russian

soldier runnig near Kostyantynivka

0:46📌48.497669, 37.747956

positions hit by FPV Drone in Kostyantynivka

0:45📌48.497722, 37.748493

0:48📌48.497701, 37.748436 pic.twitter.com/6njB9ORYS0 — Audax (@AudaxonX) February 15, 2026

(КАРТА) Макар по официални данни все още да има бойни действия в района на Покровск, един от най-активно следящите военните действия украински профили в "Х" NOELReports е категоричен – Покровск и Мирноград са в руски ръце. Превзето от руснаците е и село Родинско – сега основните руски усилия са насочени западно от Покровск, към предградието на града Гришино, и на север, към село Билицко, което е първото от серия села на западния бряг на река Казений Торец, водещи към Добропиля.

Украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че руските атаки с FPV дронове и безпилотни системи "Мълния" и дори „Шахед“ срещу Краматорск се увеличават. Вероятно защото руските сили имат нови позиции на по-висок терен до Часов Яр и северно от Северск, казва каналът. И коментира, че украинските действия в Запорожието не са мащабна контраофанзива, а операции за стабилизиране на фронта. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя, че в Славянското направление, вече северно и западно от Северск, руснаците напредват и вече влизат в Крива Лука. Това, според Бунятов, е ключова точка за водене на военни действия – както за Славянск, така и за Лиман. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че при Купянск боевете ставали все по-позиционни, специално посочвайки намиращото се на юг селце Купянск-Узловой, с чието превземане (лъжливо) се похвали нетолкова отдавна началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов.

