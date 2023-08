В Русия асфалтират гробище на вагнеровци: Руснаци го нарекоха кощунство (ВИДЕО)

Видео от мястото разпространи в социалните мрежи възмутен мъж, за който не е известно дали е член на частната армия на Евгений Пригожин, но носи тениска с тяхната емблема. Интересно е, че тази общинска дейност съвпада по време с гибелта на собственика на "Вагнер" на борда на самолета му и с изявлението на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който заяви пред журналисти на 25 август: "Де юре такава организация (ЧВК "Вагнер" - бел.ред.) не съществува. За бъдещето нищо не мога да ви кажа".

Мъжът в клипа показва струпани на купчини дървени кръстове, които доскоро са стояли върху гробовете, и сочи надписите върху тях, които са от 2023 г. На купчини отстрани са събрали и венците. А на самото място, където са били положени тленните останки на наемниците, сега се полагат основите на път и отгоре се разхождат строителни работници. Всичко това се случва на Николаевското гробище в град Самара.

"Тук, където сега строят път, имаше гробове - всичко е изнесено! Какво правите, хора? Това е кощунство! Хората са загинали за Русия, а вие сте им изравнили гробовете със земята! Нямате ли страх от Бога?", възмущава се мъжът.

А съдбата на тези изравнени гробове и техните кръстове, които вероятно отиват на бунището, е чудесен послепис за едни наемници, в огромната си част затворници, които са завършили жизнения си път в чужда страна, отишли доброволно там да избиват мирни хора.

