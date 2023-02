В Русия борят нацизма с нацист: Учителка направи смешна грешка (СНИМКА)

Поредната - учителка в руския град Волгодонск трябваше да напусне работа заради унизителна грешка, твърди беларуската опозиционна медия NEXTA. В изпълнение на путиновия наратив за борба с нацизма, тя подготвила основата на бланка, на която учениците пишели поздравителни картички за руските войници, биещи се в Украйна.

Оказало се обаче, че има много сериозен проблем. За бланката учителката свалила снимка на войник от интернет - първата, която ѝ попаднала. Само че въпросният войник се оказал част от армията на Нацистка Германия.

At the Volgodonsk school, students signed postcards to the Russian military on pre-prepared forms with the image of an SS man.



As it turned out, the teacher took the first picture she found on the Internet and printed it. After the scandal, she had to quit. pic.twitter.com/oFa0vn79mp