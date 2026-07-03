Радар за икономика: Най-важните новини на 3 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 3 юли 2026 г.

ГЕРБ плаши Радев с Конституционния съд заради дефицита

ГЕРБ предупреди, че може да сезира Конституционния съд заради заложения в проектобюджета за 2026 г. дефицит от 5,7%, който според партията противоречи на Закона за публичните финанси. По време на парламентарния контрол бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова заяви, че бюджетът нарушава законовия таван за дефицита.

ГЕРБ плаши Радев с Конституционния съд заради дефицита

Фискалният съвет: Рекорд на бюджетния дефицит от 16 години насам

Дефицитът по държавния бюджет към месец юни тази година е най-високият от 16 години насам, отбелязва Фискалният съвет в свой анализ. На база предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква дефицитът по консолидираната фискална програма на страната да възлезе на 2,4 млрд. евро или 1,9 на сто от брутния вътрешен продукт към края на юни. Според Фискалния съвет това е най-високата стойност от 2010 година насам. Конкретно за месец юни се отчита положителен баланс в размер на 0,11 млрд. евро, което представлява 0,1 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), пише в анализа.

Фискалният съвет: Рекорд на бюджетния дефицит от 16 години насам

Отказът ми да подкрепя санкции срещу Алекперов доведе до споразумение с "Литаско", похвали се Радев

Снимка: БГНЕС

Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е постигнало споразумение с швейцарската компания "Литаско", което ще позволи на "Лукойл Нефтохим Бургас" отново да купува суров петрол без ограничения и да избегне сериозни затруднения в работата на рафинерията. По думите му пробивът е дошъл, след като България отказа да подкрепи включването на дългогодишния президент на "Лукойл" Вагит Алекперов в европейския санкционен списък.

Отказът ми да подкрепя санкции срещу Алекперов доведе до споразумение с "Литаско", похвали се Радев

Курсът на еврото отбеляза седмичен връх

Курсът на еврото смени посоката и тръгна нагоре, отбелязвайки най-доброто си представяне за седмицата спрямо щатския долар. Това се случва на 3 юли. На 30 юни беше предишният седмичен пик - от 1,1433 спрямо щатския долар, но след това курсът започна да пада и мина отново под психологическата граница от 1,14. Единната европейска валута гравитира около нея в последните седмици, като дори слезе и близо до 1,13. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Курсът на еврото отбеляза седмичен връх

Цената на петрола обърна посоката заради фактори в Персийския залив

Цените на петрола отбелязаха леко повишение в петък, 3 юли 2026 г., на фона на предпазлив оптимизъм относно усилията между САЩ и Иран, насочени към установяване на мир в Близкия изток. Пазарът явно иска да вярва, че те ще бъдат успешни, но остава с едно наум, докато не види реални доказателства на място. Друг фактор е, че някои страни понастоящем работят за увеличаване на производството на петрол след възобновяването на движението през Ормузкия проток.

Цената на петрола обърна посоката заради фактори в Персийския залив