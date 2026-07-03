След автогол, продължения и дузпи: Ясен е следващият 1/8-финалист на Световното по футбол

Отборът на Египет отстрани Австралия след дузпи и продължава към 1/8-финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка. След като двата тима не излъчиха победител в редовното време, което завърши 1:1, срещата премина в продължения, а впоследствие се реши след изпълнението на дузпи. Футболистите на Египет бяха по-точни от бялата точка и ще срещнат победителя от двубоя Аржентина - Кабо Верде в следващия етап от турнира.

Египет напред продължава след дузпи

Футболистите на Австралия се ориентираха по-добре и първи стигнаха до положение, въпреки ранния натиск на египтяните. Само 5 минути след началото на двубоя Кристиан Волпато пробва късмета си от далечна дистанция, но не сполучи, тъй като топката срещна напречната греда и излезе в аут. "Фараоните" отговориха малко по-късно и то категорично. В 13-а минута те получиха пряк свободен удар на удобна позиция. Добро центриране на Карим Хавез намери оставения непокрит Емам Ашур, който прати кълбото в мрежата за 1:0. До края на първата част не се стигна до други точни удари към двете врати. Футболистите на Австралия на два пъти имаха претенции за дузпа, но повторенията показаха, че няма нищо нередно и двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс за Египет.

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Автогол спаси Египет и прати мача в продължения

"Фараоните" пропуснаха много добра възможност да удвоят аванса си в самото начало на второто полувреме. Омар Мармуш получи отличен пас в наказателното поле и стреля, но ударът му не попадна в рамките на вратата. Десетина минути по-късно "кенгурутата" най-накрая отговориха, стигайки до изравнителното попадение. Отново след центриране от пряк свободен удар, защитникът на африканците Мохамед Хани опита да избие топката с глава, но вместо това я прати в собствената си врата за 1:1. След това двата отбора заиграха доста предпазливо и не се стигна до опасни ситуации пред двамата вратари. В самия край на добавеното време Мохамед Салах, който бе почти незабележим през целия двубой заради физически проблем, създаде сериозен хаос пред вратата на Патрик Бийч. "Фараоните" имаха две добри възможности, които не успяха да реализират. Така "кенгурутата" оцеляха и мачът премина в продължения.

През следващия половин час египтяните показа по-голямо желание да решат мача без дузпи, като оказаха сериозен натиск на своя съперник. Въпреки това и някои добри атаки, те така и не стигнаха до победен гол. Вместо това, в самия край "фараоните" изкараха огромен късмет, че топката попадна в ръцете на вратаря след сериозно разбъркване в наказателното поле, завършило с удар. Така двубоят трябваше да се реши след изпълнение на дузпи. Хари Соутар пропусна първия удар за Австралия. След това Махмуд Сабер прати неспасяем изстрел. Конър Меткалф бе точен за "кенгурутата" с елегантно изпълнение. Последва успешек опит на Рами Рабия и Египет поведе с 2:1. Авер Мабил реализира втората дузпа за австралийците, а Мохамед Салах възстанови аванса на "фараоните". Четвъртият изпълнител на Австралия Лукас Херингтън прати топката в напречната греда, което на практика реши мача. След това Хосан Абделмаджид показа железни нерви и класира Египет напред.

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