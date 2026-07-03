Москва в паника: Спешно се търсят оператори на дронове без опит в сайт за обяви

Най-големият руски сайт с обяви за работа, HeadHunter, публикува обява за оператори на дронове, които да охраняват въздушното пространство над Москва. От кандидатите не се изисква да имат предишен опит.

В обявата се посочва, че се търсят кандидати за доброволчески отряд, наречен Боен резерв на армията, на който е възложена задачата "да гарантира сигурността на столицата, като използва съвременни технически решения и системи за наблюдение". "Ще работите с високотехнологично оборудване, предназначено за защита на градската среда", се посочва в обявата.

Описанието на длъжността включва подготовка преди полет и управление на дронове, "извършване на разузнавателни мисии и на полети за събиране на данни, както през деня, така и през нощта", пише Ройтерс.

Още: Унищожени: Руски военни самолети за между 210 и 350 млн. долара в Крим

От кандидатите се изискват само "основни технически умения" и желание за развитие в тази област. Но заплатата, която започва от 150 000 рубли (1950 долара) на месец, изглежда ниска в сравнение със средната за Москва, която е над 200 000 рубли.

Изнасилвали са родители пред децата им: Z-блогър с разказ какво са правили негов командир и другарите му