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Москва в паника: Спешно се търсят оператори на дронове без опит в сайт за обяви

03 юли 2026, 17:17 часа 795 прочитания 0 коментара
Снимка: istock
Москва в паника: Спешно се търсят оператори на дронове без опит в сайт за обяви

Най-големият руски сайт с обяви за работа, HeadHunter, публикува обява за оператори на дронове, които да охраняват въздушното пространство над Москва. От кандидатите не се изисква да имат предишен опит.  

В обявата се посочва, че се търсят кандидати за доброволчески отряд, наречен Боен резерв на армията, на който е възложена задачата "да гарантира сигурността на столицата, като използва съвременни технически решения и системи за наблюдение". "Ще работите с високотехнологично оборудване, предназначено за защита на градската среда", се посочва в обявата. 

Описанието на длъжността включва подготовка преди полет и управление на дронове, "извършване на разузнавателни мисии и на полети за събиране на данни, както през деня, така и през нощта", пише Ройтерс. 

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От кандидатите се изискват само "основни технически умения" и желание за развитие в тази област. Но заплатата, която започва от 150 000 рубли (1950 долара) на месец, изглежда ниска в сравнение със средната за Москва, която е над 200 000 рубли.

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Москва Русия дронове война Украйна оператори на дронове
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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