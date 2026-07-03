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Въздухът е по-чист: Академик успокои руснаците, че кризата с бензина е полезна за здравето им

03 юли 2026, 17:33 часа 539 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Въздухът е по-чист: Академик успокои руснаците, че кризата с бензина е полезна за здравето им

Генадий Онишченко, бивш главен санитарен лекар на Русия и академик на Руската академия на науките, заяви, че недостигът на бензин ще има положителен ефект върху околната среда и здравето на московчани. В интервю за радиостанцията „Говорит Москва“ той призова гражданите да не се паникьосват, а да търсят положителната страна на ситуацията: „Ако говорим за Москва, е много по-мъдро да се откажем от автомобилите. Повечето хора могат безопасно и удобно да се возят в метрото и да запазят колите си за пътувания извън града. Това ни дава две ползи за здравето: по-чист въздух в Москва, защото ще има по-малко автомобили, и повече движение“.

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Кризата

Изявлението му идва на фона на тежка горивна криза, която обхвана почти цялата страна. Недостигът е причинен от масирани украински удари с дронове по петролни рафинерии. Според Energy Intelligence, дронове са атакували съоръжения на руската петролна индустрия поне 50 пъти от март месец насам. В резултат на това, според Reuters, производството на бензин в Русия е спаднало с 25% в сравнение с миналата година, до 85 000 тона на ден, докато лятното потребление е 110 000 тона.

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Според изчисленията на The Insider, различни ограничения върху продажбите на гориво (лимити за зареждане с гориво, забрани за продажба на туби) са в сила в 88 от 89-те контролирани от Русия региона, включително окупираните територии на Украйна. Само Чукотка остава без ограничения. В повечето региони квотата за бензин на автомобил е от 20 до 40 литра или до 80 литра дизелово гориво.

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Бензин Въздух Русия война Украйна Генадий Онишченко
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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