Опитало да се снима с отбора на Египет: Охранител счупи телефона на дете, играчите го защитиха (ВИДЕО)

Конфликт между хотелската охрана и играчите от египетския национален отбор избухна в Далас. Момче искаше да си направи снимка с играчите, но охранителят не само му попречи, но и блъсна детето, което причини счупването на телефона му. Това предизвика силна реакция от страна на представителите на отбора и ситуацията ескалира в бутане между играчите и охранителите. Стигна се и до намеса на полицията в Далас.
A conflict broke out in Dallas between hotel security and players of the Egyptian national team— NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2026
A boy wanted to take a photo with the players, but the security guard not only prevented it but also pushed the child, causing his phone to break.
This triggered a strong reaction… pic.twitter.com/hYwBRUtj1K
Шефът на египетския национален отбор Ибрахим Хасан заяви, че такова поведение е „абсолютно неприемливо“. По-късно той обеща да купи на детето нов телефон. Тази вечер Египет излиза в 1/16 финалите на Световното срещу Австралия.