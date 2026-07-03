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Опитало да се снима с отбора на Египет: Охранител счупи телефона на дете, играчите го защитиха (ВИДЕО)

03 юли 2026, 22:41 часа 595 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Опитало да се снима с отбора на Египет: Охранител счупи телефона на дете, играчите го защитиха (ВИДЕО)

Конфликт между хотелската охрана и играчите от египетския национален отбор избухна в Далас. Момче искаше да си направи снимка с играчите, но охранителят не само му попречи, но и блъсна детето, което причини счупването на телефона му. Това предизвика силна реакция от страна на представителите на отбора и ситуацията ескалира в бутане между играчите и охранителите. Стигна се и до намеса на полицията в Далас.

Шефът на египетския национален отбор Ибрахим Хасан заяви, че такова поведение е „абсолютно неприемливо“. По-късно той обеща да купи на детето нов телефон. Тази вечер Египет излиза в 1/16 финалите на Световното срещу Австралия.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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