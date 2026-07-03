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Ужасът в Кюстендилско: Откриха тялото на едното от двете издирвани в река Струма деца

03 юли 2026, 23:00 часа 838 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ужасът в Кюстендилско: Откриха тялото на едното от двете издирвани в река Струма деца

Намерено е тялото на едно от двете издирвани деца на 8 и 11 г. в река Струма до кюстендилското село Пастух. То е открито близо до мястото на инцидента. Три деца - на 8, 11 и 6 г. отишли на пикник с баба си и дядо си. Решават да влязат във водата и тогава започва трагедията. Бабата и дядото са намерени мъртви в реката. 6-годишното дете не е влизало във водата, а започнало да тича и излязло на шосето, за да повика помощ. Детето е в шок, но е невредимо, предава БНТ.

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Полиция, екипи на пожарната и доброволци в продължение на часове издирваха децата. Включени бяха дронове и лодки на рибари. Местни хора разказват, че вирът достига дълбочина от 8-9 метра.

Столичната община изпрати специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който се включи в издирвателната операция край река Струма.

Още: Община Бобошево с апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма

 

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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