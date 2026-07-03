Двойна цедка от Туск: Внимавайте с парите за Украйна и ултиматум към Киев за историята

Украйна търси начини да намали напрежението с Полша, призна полският премиер Доналд Туск. Той обаче добави, че Киев трябва да признае историческата истина, за да се присъедини към ЕС. Припомяме, че дипломатическите отношения между Полша и Украйна навлязоха в най-сериозната си криза от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., след като полският президент Карол Навроцки отне най-високото полско държавно отличие на украинския президент Володимир Зеленски. Навроцки каза, че е предприел тази стъпка, тъй като Зеленски кръсти военно подразделение на националистическата Украинска въстаническа армия (УПА), извършила масови убийства на поляци през Втората световна война.

Туск, който е политически противник на Навроцки, се опитва да изглади напрежението и заяви, че е получил позитивни сигнали от днешната среща във Варшава между украинския министър на външните работи Андрий Сибиха и неговия полски колега Радослав Сикорски.

"Не знам какви са резултатите от срещата, но имам сигнали, че украинската страна търси начини да облекчи напрежението", заяви Туск по време на пресконференция.

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Някои украинци смятат Украинската въстаническа армия (УПА) за героична организация заради съпротивата ѝ срещу Съветския съюз и нацистка Германия, както и за символ на борбата на Киев за независимост от Москва. УПА обаче участва във Волинските кланета – поредица масови убийства от 1943 г. до 1945 г., при които според Полша украински националисти убиват около 100 000 поляци. Хиляди украинци също са убити в отговор на кланетата.

Туск заяви, че Киев трябва да признае историческата истина, за да изпълни амбицията си да се присъедини към ЕС – процес, който дипломати очакват, че ще бъде сложен и дълъг. "Няма такова нещо като европейска общност без помирение и няма помирение без признаване на болезненото историческо минало", добави той, цитиран от Ройтерс.

Туск каза още, че ще поиска от полската делегация на предстоящата среща на върха на НАТО да бъде "внимателна" при обещанията за още финансова помощ за Украйна.

"И не защото се съмнявам, че Украйна се нуждае от финансова подкрепа, а защото смятам, че Полша има много значими ангажименти по отношение на отбраната на източната граница на ЕС", заяви той и подчерта, че в мирно време страната му понася основната тежест при охраната на източната си граница, която е и външна граница на целия Европейски съюз.

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