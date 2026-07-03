Взривът срещу украинския бизнесмен в Монако: Интерпол издирва негова сънародничка (ВИДЕО)

Княжество Монако издаде чрез Интерпол заповед за арест на жена, заподозряна в поставянето на бомба, в резултат на което бяха ранени бизнесменът от украински произход Вадим Ермолаев и семейството му. Роденият в Днипро Ермолаев фигурираше сред най-богатите хора в Украйна до 2019 г., когато замени украинското си гражданство с кипърски паспорт. От 2023 г. той е обект на санкции от родната си страна заради твърдения, че някои от неговите бизнеси са продължили да работят в анексирания от руснаците Крим след 2014 г. - обвинения, които Ермолаев отрича.

Вечерта на 29 юни жилищен блок в Монако бе разтърсен от силна експлозия, в резултат на която мъжът и партньорката му Анна Насобина бяха сериозно ранени. Според изданието Monaco-Matin на Насобина са ампутирани и двата крака. Ранен е и 13-годишният син на Ермолаев.

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Издирва се 39-годишна украинка

Монако издаде „червена бюлетина“ на Интерпол за 39-годишна украинка на име Анастасия Березовска. Обявлението беше публикувано днес, 3 юли. Предполага се, че тя се намира в Германия, а в бележката на Интерпол се посочва, че говори немски език.

Прокуратурата смята, че украинката не е действала сама. Жената е извършила няколко огледа в дните преди атентата, като има данни, че тя е засечена около местопрестъплението в три поредни дни. В деня на взрива е причаквала жертвите си на пейка на близък площад. Поставила е взривно устройство на входа на сградата, където е трябвало да влезе Вадим Ермолаев. След това се е обърнала да провери дали жертвите са пред входа, и е задействала устройството дистанционно.

Мотивът за нападението остава неизвестен, но Monaco-Matin споменава, че синът на Ермолаев, Артур, е бил арестуван в Кипър през декември 2025 г. поради връзки с измамни телефонни центрове, които са успели да откраднат около 114 милиона долара от жертвите си. Вестникът съобщава, че Артур Ермолаев е бил освободен срещу гаранция от 8,5 милиона евро.

Френската Ривиера се превърна в популярна дестинация за заможни украински семейства след пълномащабната руска инвазия през 2022 г. „Украинска правда“ нарече тази група „Батальонът от Монако“ в разследващо видео, публикувано през август 2022 г. И Ермолаев беше споменат в материала.

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