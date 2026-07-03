Радев си намери голям съюзник в ЕС срещу санкциите за руския патриарх

Италия се е присъединила към България срещу плановете на Европейския съюз за налагане на санкции срещу руския патриарх Кирил, твърдят пред Politico трима неназовани дипломати от ЕС, запознати с обсъжданията. Върховният представител на блока по външната политика и политиката на сигурност Кая Калас предложи, като част от 21-вия пакет от санкции, в черния списък да попадне главата на Руската православна църква - бившият агент на КГБ, който е яростен поддръжник на войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Още: Радев: Ще наложа вето върху санкциите срещу Русия, предложих на Зеленски заедно да построим "Белене"

Тази стъпка обаче срещна възражения първо от страна на българския премиер Румен Радев. Той твърди, че не го "интересува" личността на патриарх Кирил, а причината за ветото му е "да бъде уважавана" религията на всички православни християни. За министър-председателя не е проблем, че руският патриарх освещава оръжия и знамена на армията, която се сражава срещу украинските сили: Патриарх Кирил благослови агресия срещу православни. Радев: "Ами, и нашият патриарх освещава българските знамена на армията".

Италия изразява "резерви"

Оказва се, че не само Радев е противник на предложението на ЕС, а и католическа Италия. От Рим са изразили "резерви" - дипломатичен израз за опасения, които трябва да бъдат разрешени, без да се стига до вето. Радев пък изрази готовността си директно да наложи такова върху 21-вия пакет от санкции в този им вид - не само заради патриарх Кирил, но и заради включването в списъка на съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов, който всъщност вече не държи изобщо голям дял от акциите в компанията след оттеглянето си от върховете ѝ: Отказът ми да подкрепя санкции срещу Алекперов доведе до споразумение с "Литаско", похвали се Радев.

Според един от източниците на Politico опасенията на Рим относно патриарх Кирил произтичат от Ватикана и се отнасят до неудобството от налагането на санкции срещу лидера на християнска деноминация. От постоянното представителство на Италия към ЕС са отказали да коментират.

Снимка: БГНЕС

Идея за замразяване на ценовия таван за руския петрол

Дипломатите от ЕС обсъждат също така предложение за замразяване на тавана на цените за продажбите на руски петрол, който понастоящем е фиксиран на 44 долара за барел. Идеята от кабинета на Калас е да се отложи преразглеждането на ценовия таван, което трябва да се състои в средата на юли и би довело до автоматично увеличение, ако не бъдат предприети мерки.

Още: "Не е в компетенциите ни": Синодът отказа да заеме позиция за санкциите срещу патриарх Кирил

Гърция, Малта и Кипър - всички със значителен корабен сектор, който подпомага обслужването на руски кораби - са възразили срещу отлагането на преразглеждането на ценовия таван. Гърция и Малта по-рано възразиха срещу предложението за забрана на предоставянето на морски услуги на руски кораби, което доведе до отлагането на предложението.

Друга точка на напрежение е предложението за забрана на влизането в ЕС на бивши руски бойци - т.е. на всеки, който се е сражавал за армията на Владимир Путин срещу Украйна. Франция и Италия са изразили опасения: Който се е бил за Путин, няма да може да влиза в ЕС (ВИДЕО).

21-вият пакет от санкции, обявен от Кая Калас на 9 юни, е насочен срещу руския военнопромишлен и финансов сектор, подкрепящи войната на Русия срещу Украйна. Комбинацията от санкции и украински удари с голям обсег срещу руския нефтопреработвателен сектор нанася удар върху икономиката на Руската федерация - две трети от 83-те руски региона съобщават за проблеми с доставките на гориво.

Още: ЕС подготвя нови санкции срещу Русия