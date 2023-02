В Русия правят герой от убит в Украйна, пребил до смърт брат си с табуретка (ВИДЕО)

Убитият се казва Артур Егинян – той е ликвидиран на фронта в Украйна. Ликът му се появи на билборд в Краснодар като герой. Важната подробност обаче е, че той е осъден в Русия престъпник – защото е пребил до смърт брат си с табуретка.

"Наистина искам възможно най-много хора да знаят за такъв невероятен човек", коментира Галина Глущенко, секретар на "Спешна помощ" в Краснодар, цитирана от ASTRA.

Междувременно ФСБ съобщи, че при контратерористична операция е ликвидирана диверсионна група, планирала атака срещу жп гарата в Ставропол. Няма допълнителни подробности – колко души са убити и каква точно е била целта им.

