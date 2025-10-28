Здравната каса поема евтаназията в Белгия

От 1 ноември националното здравно осигуряване в Белгия ще възстановява сумите, които лекарите в страната са похарчили за извършване на евтаназия. Това съобщи Националният институт за здравно осигуряване, цитиран от агенция Белга и БТА. Процедурата ще бъде напълно покривана от здравното осигуряване, така че пациентите и техните семейства вече няма да плащат сами за нея.

Досега евтаназията не се покриваше от задължителното осигуряване. След промяната лекарите ще получават възнаграждение от 180,24 евро за всяка процедура, което включва разходите за материалите, извършването на процедурата, потвърждението за настъпила смърт и попълването на необходимите документи.

От същата дата ще бъдат разширени и правомощията на домашните медицински сестри, които ще могат да полагат повече грижи без отделно лекарско предписание – като например поставяне на инжекции, обработка на рани или манипулации, свързани с поставен катетър.

„Намаляваме ненужните административни процедури, за да могат болногледачите да се съсредоточат върху своите пациенти. Това прави домашните грижи по-лесни за администриране от всички“, заяви белгийският министър на здравеопазването Франк Ванденбрук.

