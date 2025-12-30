Спорт:

Църковен празник на 31 декември: Какво трябва да направите в последния ден от годината?

30 декември 2025, 09:53 часа
Църковен празник на 31 декември: Какво трябва да направите в последния ден от годината?

На 31 декември, според новия църковния календар, се чества паметта на Света Мелания Римлянка (Отдание на Рождество Христово). Ето какви са традициите, поличбите и забраните на този църковен празник.

История на църковния празник на 31 декември

Мелания живяла в Рим през V век. Тя произхождала от благородно християнско семейство. На 14-годишна възраст била омъжена против волята си за благородния младеж Апиниан. Но Мелания желаела монашески живот и съпругът ѝ обещал, че след раждането на две деца ще се отрече от света заедно с нея. Децата им обаче починали и след смъртта на бащата на Мелания, Мелания и Апиниан разпределили наследството си и започнали да помагат на манастирите, болните и затворниците. Заедно те пътували до Африка, Александрия и Йерусалим.

Скоро Мелания започнала да живее уединено близо до Елеонската планина и след известно време близо до килията ѝ бил основан манастир. След смъртта на съпруга си, Мелания основала мъжки манастир на планината Възнесение. Светицата станала известна с чудесата, които се случвали по нейните молитви.

Поличби, традиции, обичаи и забрани на 31 декември

За времето в близко бъдеще и през лятото се съди по знаците на деня. Ако е паднал обилен сняг, ще има леки слани. Какво е времето на този ден, такъв ще бъде и юли.

На църковния празник 31 декември човек трябва да се въздържа от ругатни, проклятия, спорове, лоши пожелания, мързел или отказ от помощ. Църквата осъжда алчността, завистта, клюките и отмъщението.

Според народните поверия, не давайте пари назаем и не ги вземайте назаем днес, за да избегнете задлъжняване през цялата година. По същата причина не трябва да броите рестото си. Не отказвайте подаръци - това може да прогони просперитета от дома ви. Не носете черно на празничната трапеза – в противен случай ще трябва да носите траур много пъти през годината. Вярва се, че тези, които се карат в новогодишната нощ, може никога да не се сдобрят.

Света Мелания е покровителка на бременните жени и раждането. На този православен празник хората се обръщат към светицата с молитви за раждането и здраво дете и се молят по време на трудни раждания.

В навечерието на празника на 31 декември е обичайно да се слага пищна празнична трапеза – според поверието това ще осигури просперитет за цялата година.

Според народните поверия, на масата трябва да се постави чиния със зърно, смесено с монети от различни номинали. За да се привлече късмет през новата година, човек трябва да се опита да направи колкото се може повече добри дела предния ден: например, да помогне на възрастни хора, на нуждаещи се или на болни.

