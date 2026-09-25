Поредна голяма руска рафинерия е извън строя след украинска атака

Рафинерията в Перм, който е седма по обем на преработен петрол в Русия, спря работата си след атака с украински безпилотни летателни апарати, която в петък доведе до пожар и повреда на тръбопроводи, хранилища и технологични съоръжения. Това съобщиха два източника от сектора пред Reuters. Изданието уточнява, че от компанията „Лукойл“ не са отговорили на запитването за коментар.

Сутринта OSINT-експертът ASTRA установи, че нефтопреработвателният завод „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“ (ПНОС) е бил атакуван отново. Губернаторът Дмитрий Махонин съобщи, че в резултат на атаката е загинал един човек. Димът от горящата нефтопреработвателна рафинерия е променил облика на безоблачното небе над Перм.

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Преди това рафинерията беше преустановила работата си след удара на украински безпилотен летателен апарат на 21 август. На 5 септември ASTRA съобщи, че в Перм са се образували опашки за бензин след спирането на един нефтопреработвателен завод.

В края на лятото ASTRA публикува снимки от ремонта на повредените в резултат на предишни украински атаки инсталации АВТ-4 и АВТ-5 в същата рафинерия. Предприятието и преди това неведнъж е било обект на атаки с безпилотни летателни апарати.

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Ройтерс припомня, че нефтопреработвателният завод „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“, разположен на 1460 км североизточно от Москва, през 2024 г. е преработил около 12,6 млн. тона (252 000 барела нефт на ден). Тогава нефтопреработвателният завод е произвел 2 млн. тона бензин, 5,3 млн. тона дизелово гориво, 200 000 тона мазут и 700 000 тона нефтен кокс.

За по-малко от седмица това е четвъртият нефтопреработвателен завод в Руската федерация, който е преустановил работата си. ASTRA съобщи, че от 20 септември са спрели работа и нефтопреработвателните заводи в Москва, Куйбишев и Новошахтинск.

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