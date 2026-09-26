"Какво е това, детска игра ли?": Путин обясни готов ли е на преговори с Украйна (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че всички предложения за уреждане на продължаващата вече 4 години и половина война с Украйна остават на масата. Но Москва все още трябва да прецени какво е в нейния интерес, добави той. В разговор с местни журналисти Путин заяви също, че Москва е била готова да възобнови преговорите с Киев след парламентарните избори в Русия миналата седмица, но Украйна е предприела атаки срещу Москва и е нанесла удари по избирателни секции.
Руският президент заяви, че именно Украйна е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да понесе последствията от продължителния отговор на Русия. „Те го започнаха. Навсякъде, на всеки фронт. Какво е това — игра, детска игра ли?“, попита Путин пред журналисти. „Затова трябва да усетят ответните удари на Русия и да разберат, че никакви провокативни действия и никакво нагнетяване на ситуацията с цел постигане на резултат няма да дадат резултат. Те само влошават собственото си положение“, добави той.
Putin on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
They started everywhere. Is this some kind of toy? Some kind of children’s game?
Therefore, they need to feel these retaliatory strikes from Russia and understand that no provocative actions, no escalation of the situation will lead to the result they want.… pic.twitter.com/jr7WwvPSuC
По думите му именно тези действия стоят зад призивите на Украйна за прекратяване на огъня и възобновяване на преговорите. „Всички те са на масата. Всичко е възможно“, заяви той. „Но след всичко, което направиха, все пак ще трябва внимателно да обмислим какво трябва да предприемем в отговор.“
Путин обвини Украйна за последните месеци на ескалация. "Те започнаха да удрят граждански съоръжения като складовете на Wildberries или Ozon. Какво е това? Защо беше направено това? Въпреки това, то беше сторено. След това ние започнахме да отговаряме на всяко от тези действия", обясни руският президент.
Putin on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
They began striking civilian facilities such as the warehouses of Wildberries or Ozon. What is this? Why was this done? Nevertheless, it was done.
After that, we began responding to each of these actions. pic.twitter.com/YQrHYd7zbv
Той отново отрече, че възнамерява да напада Европа. „Те се опитват да измамят гражданите на европейските страни с твърдението, че Русия самата уж възнамерява да нападне някого. Това е пълна безсмислица“, заяви Путин.
Putin on Europe:— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
They are trying to deceive citizens of European countries with the claim that Russia itself supposedly intends to attack someone. This is complete nonsense. pic.twitter.com/pJvNzB4Nsn
Руският президент бе категоричен, че не изпитва ревност спрямо Си Дзинпин заради срещата му с Доналд Тръмп. „Ревността е нещо от напълно различна сфера — човешките отношения между мъж и жена. В политиката, в международната политика, такива категории всъщност не се използват, мисля. Посрещаме с одобрение преговорите между Съединените американски щати и Народна република Китай. Защо? Защото това са двете най-големи икономики в света“, заяви Путин.
Q: Regarding the summit between Xi Jinping and Trump, how do you view this? Are you jealous?— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
Putin: Jealousy is something from a completely different sphere — humanitarian relations between a man and a woman. In politics, in international politics, such categories are not really… pic.twitter.com/MzHTVaDdSF