Войната в Украйна:

"Какво е това, детска игра ли?": Путин обясни готов ли е на преговори с Украйна (ВИДЕО)

26 септември 2026, 1:50 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Какво е това, детска игра ли?": Путин обясни готов ли е на преговори с Украйна (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че всички предложения за уреждане на продължаващата вече 4 години и половина война с Украйна остават на масата. Но Москва все още трябва да прецени какво е в нейния интерес, добави той. В разговор с местни журналисти Путин заяви също, че Москва е била готова да възобнови преговорите с Киев след парламентарните избори в Русия миналата седмица, но Украйна е предприела атаки срещу Москва и е нанесла удари по избирателни секции.

Руският президент заяви, че именно Украйна е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да понесе последствията от продължителния отговор на Русия. „Те го започнаха. Навсякъде, на всеки фронт. Какво е това — игра, детска игра ли?“, попита Путин пред журналисти. „Затова трябва да усетят ответните удари на Русия и да разберат, че никакви провокативни действия и никакво нагнетяване на ситуацията с цел постигане на резултат няма да дадат резултат. Те само влошават собственото си положение“, добави той.

По думите му именно тези действия стоят зад призивите на Украйна за прекратяване на огъня и възобновяване на преговорите. „Всички те са на масата. Всичко е възможно“, заяви той. „Но след всичко, което направиха, все пак ще трябва внимателно да обмислим какво трябва да предприемем в отговор.“

Путин обвини Украйна за последните месеци на ескалация. "Те започнаха да удрят граждански съоръжения като складовете на Wildberries или Ozon. Какво е това? Защо беше направено това? Въпреки това, то беше сторено. След това ние започнахме да отговаряме на всяко от тези действия", обясни руският президент.

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Той отново отрече, че възнамерява да напада Европа. „Те се опитват да измамят гражданите на европейските страни с твърдението, че Русия самата уж възнамерява да нападне някого. Това е пълна безсмислица“, заяви Путин.

Руският президент бе категоричен, че не изпитва ревност спрямо Си Дзинпин заради срещата му с Доналд Тръмп. „Ревността е нещо от напълно различна сфера — човешките отношения между мъж и жена. В политиката, в международната политика, такива категории всъщност не се използват, мисля. Посрещаме с одобрение преговорите между Съединените американски щати и Народна република Китай. Защо? Защото това са двете най-големи икономики в света“, заяви Путин.

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Владимир Путин НАТО война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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