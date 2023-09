Вдовицата на Евгений Пригожин си смени фамилията

Сега вдовицата на Пригожин отново се казва Любов Валентиновна Кряжева.

Освен това, както пише РБК, позовавайки се на Федералната нотариална камара на Русия, е образувано дело за наследството на Пригожин. От регистъра следва, че делото е открито от нотариуса на Нотариалната камара на Санкт Петербург Анатолий Акуленко. Като дата на смъртта на наследодателя в преписката е посочено 23.08.2023 г.

ОЩЕ: Норвежки експерт: На самолета на Пригожин не е имало бомба, вероятно е свален от изтребител

По информация на СПАРК бизнесменът е притежавал 100% от акциите на компаниите "Конкорд Кейтеринг" и "Конкорд мениджмънт и консултинг", както и 80% от акциите на "Ритъм" и 49% от акциите на руската филмова компания "Аурум".

Пригожин остави след смъртта си съпруга и три деца, две от които, Полина и Павел, са в списъка на санкционираните от Запада лица.

ОЩЕ: Петролната компания на Пригожин, добиваща нефт в Сирия, е прехвърлена на редови руски полицай

Yevgeny Prigozhin's wife has changed her last name



In databases she is listed as Kryazheva Lyubov Valentinovna. That's her maiden name. pic.twitter.com/IulLYhpWdE