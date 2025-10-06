Войната в Украйна:

"Вече никъде не е безопасно": Почти година след Нови Сад - два инцидента в Сърбия (СНИМКИ)

06 октомври 2025, 10:35 часа 516 прочитания 0 коментара
Почти година след трагедията в Нови Сад, където козирката на жп гарата се срути, вследствие на което 14 души загубиха живота си, два инцидента се случиха в Сърбия. Снощи по Дунав край Бачка Паланка се преобърна лодка, в която според неофициална информация е имало 10 китайски граждани и един сръбски гражданин, за когото се предполага, че е управлявал плавателния съд, съобщи RTS.

Спасителите все още издирват няколко изчезнали лица, а на място са екипи на линейка, полиция и пожарна. На мястото на инцидента са били ангажирани и специализирани екипи за водно спасяване от Сърбия и Хърватия, неофициално се говори, че се издирват още трима души.

Компетентните органи обявиха, че ще публикуват официално изявление за причините за трагедията, след като разследването приключи. ОЩЕ: 9 месеца след трагедията в Нови Сад: Арестуваха бивш сръбски министър

Падна конструкция от пътя

През това време на 4,5 км от сръбския град Бешка се срути цялата конструкция от пътя, разказва потребител в социалните мрежи и публикуа кадри от случилото се. "Залюля се твърде много, докато минавах, и падна веднага щом преминах", разказва очевидец на случилото се и се възмущава, че вече никъде не е безопасно. 

Припомняме, че в Нови Сад имаше подобно срутване на козирката на жп гарата и то след като тя беше реновирана. Трагичният инцидент обаче ядоса хората в Сърбия и те протестират срещу властта, а протестите не стихват и продължават вече почти година. ОЩЕ: 11 месеца по-късно: Хиляди сърби почетоха жертвите от трагедията в Нови Сад (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
